Fico terve feldühítette az orvostanhallgatókat!

Két lehetőségük maradna az egyetem elvégzése után: vagy Szlovákiában maradnak legalább 10 évig, vagy pedig ki kellene fizetniük a tanulmányaikra fordított pénzt (55-60 ezer euró), és ebben az esetben nyugodtan elhúzhatnak külföldre.

Noha ma is több száz orvos hiányzik a szlovákiai egészségügyi rendszerből, és ez néhány év múlva kritikus állapotokat szülhet, ez a kényszerítő javaslat meglehetősen meredeknek tűnik. Fel is dühítette az orvostanhallgatókat. "Visszautasítjuk, hogy bennünket, a tanulmányainkat és a leendő foglalkozásunkat eszközként használják fel a politikai kampányban a társadalom polarizálására" - szögezte le az orvostanhallgatók tömörülése, a főiskolai diákok tanácsa.

Hozzátették, készek arra, hogy együttműködjenek a fiatal végzősök munkakörülményeinek javítását célzó megoldások kidolgozásában, hogy itthon tarthassák őket, de nem hiszik, hogy a Fico által említett lehetőség jó megoldás volna arra, hogy a fiatal orvosokat itthon tartsák.

Emlékeztetnek arra, hogy sokan közülük a szlovákiai egészségügyben hosszú távon uralkodó állapotok ellenére emellett döntöttek. Leszögezik, tudni kell azt is, hogy akik pedig távoznak, azok döntésének hátterében nem elsősorban a pénz áll, hanem a nem megfelelő munkakörülmények.

"Robert Fico megoldási javaslatát a fiatal orvosok távozása megakadályozására a tanács szélsőségesen populista megoldásnak tartja" - húzták alá.

Peter Visolajský, az orvosi szakszervezet elnöke is egyetértett azzal, hogy a fiatalok elsősorban amiatt távoznak, mert már tanulmányaik alatt tapasztalják, hogy milyen állapotok vannak a szlovákiai kórházakban. "Az ilyen javaslat, amivel Fico előállt, csak még inkább elűzi a fiatalokat Szlovákiából és elmélyíti a problémát. A helyzet az, hogy a cseh orvosi karok is kínálgatják magukat a szlovák diákoknak, hogy menjenek hozzájuk ingyen tanulni. Kiszámolták ugyanis, hogy a szlovák diákok oktatása előnyös lehet számukra" - fejtette ki, emlékeztetve arra is, hogy a szlovákiai egyetemek orvosi karai alulfinanszírozottak, és elsősorban a külföldi diákoktól beszedett tandíjakon keresztül tudnak az állapotukon segíteni.

Visolajský szerint Fico javaslatával az is a probléma, hogy diszkriminatív.

(Čas.sk)