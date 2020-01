Kiderült, ki nyaralt még Horvátországban Kočnerékkal

Kočner Peter Tóth múlt heti bírósági meghallgatásán faggatta egykori jobbkezét, hogy mondja meg, ki volt még ott velük 2017 júniusában Brač szigetén. "Az ön kutyája, Brenda" - válaszolta Tóth, mire Kočner visszakérdezett: senki más? Tóth azt válaszolta, hogy talán még volt ott valaki, de nem emlékszik, kicsoda.

Hét napot töltöttek a horvát tengerparton, és a videó, amit az újságírószervezet megszerzett, igazolja, hogy aki még velük volt, Zuzana Tománková, a galántai Tiszta nap (Čistý deň) nevelőintézet egyik alapítója és ügyvédje, aki néhány hónappal az említett nyaralás előtt leleplezte a nyilvánosság előtt, hogy Boris Kollár azt megelőzően, hogy a politikába lépett, levelezett az egyik fiatalkorú bentlakójukkal.

Ezt később Kollár is megerősítette, állítva, hogy nem tudta, mennyi idős, akivel levelezik, sem azt, hogy a nevelőintézetben lakik és problémái vannak a kábítószerekkel. Leszögezte azt is, hogy a lány vette fel vele a kapcsolatot és nem fordítva. Állította, hogy valaki lejárató kampányt folytat ellene, és meg is szerzett egy felvételt, melyen Kočner együtt szerepelt Tománkovával és Tóthtal.

Akkoriban erre mindannyian úgy reagáltak, hogy véletlenül találkoztak. Tománková szavai szerint Kočnernek megmutatta Kollár pikáns kommunikációját a fiatal lánnyal, és tanácsot kért tőle.

A Threemában lévő üzenetek később alátámasztották, hogy Kočner a nevelőintézet körüli botrányban is szerepet játszott. Tománková pedig ma Kočner egyik ügyvédje, aki látogatja őt a börtönben, és korábban segített neki a Cieľ nevű pártja alapítása kapcsán is aláírásokat gyűjteni.

(Tvnoviny.sk)