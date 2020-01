1300 euró gyűlt össze a jótékonysági dartsversenyen Dunaszerdahelyen

Dávidka 2019 áprilisának elején veleszületett súlyos szívrendellenességgel jött a világra. Már héthetes korában átesett első életmentő műtétjén, ami ahhoz volt szükséges, hogy a következő műtétekig a szíve és a keringése működhessen. A kicsi számára a felső-ausztriai Linzben található gyermekkardiológia adott esélyt, a jószándékú emberek segítségével pedig alig néhány nap alatt sikerült összegyűjteni a beavatkozásra szükséges 60 ezer eurót. A műtét sikeres volt, de megközelítőleg két év múlva újabb operáció vár Dávidkára.

„Pár hete figyeltük a szociális médián keresztül, hogy gyűjtést szerveztek Dávidkának. Meglepődtünk, hogy egész Csallóköz összefogott, és pár nap alatt összegyűlt a műtéthez szükséges összeg. Mivel a családnak továbbra is nagyon sok a kiadása, úgy döntöttünk, hogy megszervezzük a tornát, amit már régebb óta terveztünk. Úgy vettem észre, hogy a darts-közösség ilyen esetekben mindig mozgósítja magát, és szép számban össze tudunk gyűlni, ha jótékonyságról van szó” – mondta érdeklődésünkre a torna egyik szervezője, Szigeti Gergely.

A jótékonysági dartsverseny végül nem várt sikert eredményezett:

összesen 52 páros vett részt, a 104 ember segítségével pedig 1300 eurót sikerült összegyűjteni.

„Ellátogatott a Szlovák Darts Szövetség vezetője, valamint Magyarországról, Mosonmagyaróvárról és Jánossomorjáról is érkeztek párosok. A klub egyéves fennállása után nem tudtuk elképzelni, hogy ennyi embert képesek leszünk megszólítani. Korábban már mi is voltunk jótékonysági tornákon Érsekújvárban, és azért döntöttünk úgy, hogy mi is belevágunk, mert nálunk is van sok olyan személy, akiknek szükségük van a segítségre” – mondta Gergely, majd hozzátette, tervezik, hogy a közeljövőben rendeznek még hasonló jótékonysági megmozdulásokat.

A tornát végül az egyik nagy esélyes Keszi Norbert - Paál Richárd páros nyerte egy remek döntőben a Jánossomorjai DC játékosai, Unger János és Erkedi András ellen, a bronzon pedig a Bohus Pali - Hlavaty Marek, valamint a hazaiak nagy örömére a Szigeti Gergely - Stefankovics Karesz páros osztozott.



