Brazil tinédzsert igazolt a Real Madrid

A Spanyol Szuperkupa-győztes királyi gárda hétfőn jelentette be, hogy hatéves szerződést kötött a novemberben Libertadores Kupát nyert középpályással.

This is what you can look forward to from our latest recruit - @ReinierJesus_19! #WelcomeReinier pic.twitter.com/KT797AutSF