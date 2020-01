Az Aktuality.sk alábecsülte a veszélyt, mielőtt a kivételes tehetségű Kuciakot meggyilkolták

A Specializált Büntetőbíróság bazini épületében zajló eljárás ezúttal is óriási sajtóérdeklődés mellett zajlott. Az ötödik tárgyalási nap azonban más volt, mint a többi, hiszen ezúttal nemcsak a média képviselőinek fenntartott padsorokban, hanem a tanúk padján is újságírók jelentek meg.

Az Aktuality.sk hírportál munkatársai, Peter Bárdy főszerkesztő, Annamária Dömeová, Marek Vagovič, Ján Petrovič és Dag Daniš azért jelentek meg, hogy tanúként számoljanak be egykori kollégájuk, Ján Kuciak munkásságáról, és a szerkesztőségben eltöltött mindennapjairól.

„Ján Kuciak generációjának kivételes képességű újságírója volt. Emlékszem, egyszer fél óra alatt segített kibogozott egy gazdasági összefüggést, amire én két hétig nem bírtam rájönni. Meg vagyok róla győződve, hogy ha ma él, akkor a legelőkelőbb helyen lenne a szlovákiai újságírók között“

– jelentette ki a bírósági szenátus előtt a már több mint két évtizede sajtómunkásként dolgozó Ján Petrovič.

Ján Kuciak elsősorban a szervezett bűnözéssel foglalkozott, azon belül is a gazdasági bűncselekményekre, az adócsalásokra, szabálytalan ÁFA-visszaigénylésekre, valamint a pénzmosásra fókuszált. Nála jobban szinte senki nem volt képes tájékozódni a nyilvános adatbázisokban. Munkájához elsősorban nyilvános forrásokat, szerződésregisztereket, pénzügyi zárszámadásokat használt, adatokat igényelt az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény alapján, és otthon érezte magát a számok világában, ahol mindig megtalálta az összefüggéseket.

Az Az Aktuality.sk újságírói: Peter Bárdy főszerkesztő, Ján Petrovič, Annamária Dömeová, Marek Vagovič, Dag Daniš (Fotó: TASR)

Ami professzionális képességeit illeti, Kuciak kollégái kizárólag szuperlatívuszokban tudtak beszélni a 27 éves korában meggyilkolt, rendkívül tehetséges újságíróról.

„Kuciaknak sem jogi, sem gazdasági végzettsége nem volt (újságírás szakon doktorált – a szerk. megj.), de lépést tudott tartani a szofisztikált módszereket használó bűnözőkkel, és le is tudta leplezni őket. (...) Ha valamire rálelt a nyilvános adatbázisokban, akkor addig keresett, amíg a kép nem volt teljes. (...) Nem egyszer még mi is meglepődtünk a szerkesztőségben, honnan szedett össze ezt vagy azt. Nagyon büszkék is voltunk rá. Huszonévesen egy kész újságíró volt, mintha húsz évnyi tapasztalattal rendelkezne. Kivételes ember volt”

– mondta Marek Vagovič, az Aktuality.sk oknyomozó csapatának vezetője.

Amellett, hogy Kuciak kivételes analitikai készségekkel rendelkezett, munkatársai emberileg is nagyra tartották. Kolléganője, Annamária Dömeová elérzékenyülve így nyilatkozott róla a bíróságon:

„Janko olyan volt, mint egy nagy plüssmaci. Egy szeretetre méltó, segítőkész ember, nem ismertem még egy ilyet.”

Munkája felfordulást okozott a Smer-közeli oligarchák világában, Norbert Bödör, Miroslav Výboh, Jozef Brhel, Juraj Široký, és Vladimír Poór kétes ügyeiről is cikkezett. Kollégái számára érdekes volt, hogy Nagymácsédon élő munkatársuk szóra is tudta bírni ezeket a befolyásos embereket, akik más újságírókat általában válaszra sem méltattak. Ez is azt mutatja, hogy nemcsak szakmai körökben, hanem a „másik oldalon” is komolyan vették őt.

Darabokra szedte Kočnert

Kuciak 2017-ben kezdett rámutatni a vádlott Marián Kočner kétes ügyeire, borsot törve az üzleti ügyeiben folyamatosan maffiapraktikákat alkalmazó „vállalkozó” orra alá. Összesen majdnem két tucat cikket közölt Kočner tevékenységéről, amivel nemcsak egyszerű kellemetlenséget okozott neki. Miután rámutatott arra, hogy Kočner az Alacsony-Tátrában lévő ingatlanjait tulajdonképpen saját magának adta el, és ezen tranzakciók alapján nyújtott be eurómilliós ÁFA-visszaigényléseket, a rendőrség újraindította az üzletember ellen korábban leállított büntetőeljárást. Ez a pont volt Kočner hivatalos lejtmenetének első számú mérföldköve.

Kuciak nagyon zavarta Kočner köreit, aki még abban az évben megfenyegette az újságírót. Egy telefonbeszélgetés során azt ígérte neki, összegyűjt a családjáról minden mocskot, amit később nyilvánosságra hoz, és eléri, hogy Kuciak soha többé ne írhasson cikkeket.

A tanúk meghallgatását levezénylő ügyész elsősorban épp arra volt kíváncsi, hogyan kezelték a szerkesztőségben ezt az esetet.

„Alábecsültük azt, hogy Kočner meddig mehet el. Ha egy újságíró ma kapna egy ilyen hívást, azonnal testőri védelmet kapna”

– jelentette ki Peter Bárdy, az Aktuality.sk főszerkesztője. Kuciak végül feljelentést tett Kočner ellen a főügyészségen, de a hatóságok néhány hét múlva azt a kukába dobták.

„Megkérdeztem tőle, nem fél-e. Azt mondta, nem, mert nincs rá oka” – mondta egyik kollégájának a fenyegetés kapcsán Kuciak, aki nem akarta nyilvánosságra hozni az esetet, amely az egész szerkesztőséget, és a családját is nyugtalanította. Tovább akart foglalkozni Kočner ügyeivel, és úgy vélte, a fenyegetés medializálása felesleges érdekellentétet szülne közöttük. Felettesei beleegyeztek mindebbe, ez pedig később egyértelműen hibának bizonyult.

Az, hogy Kuciak testőröket kapjon, éppen a meggyilkolása előtt kezdett időszerűvé válni. Ennek oka azonban nem Kočner volt, hanem a Kelet-Szlovákiában élő olasz maffiózók, akikről az újságíró 2018. februárjában írt egy összefoglaló cikket. Tervben volt, hogy a közzétételt követően egy ideig Kuciakra testőrök vigyáznak majd, nehogy kellemetlenség érje őt az olaszok részéről. Erre azonban már nem került sor, mivel az újságírót és kedvesét, Martina Kušnírovát 2018. február 21-én meggyilkolták nagymácsédi otthonukban – minden valószínűség szerint Marián Kočner megbízásából.

A Threema nélkül nem kihallgatás a kihallgatás

Az Aktuality.sk újságírói után egy Maroš Vachna nevű férfi jelent meg a tárgyalóteremben, aki Natasha Azariy nevű cégével esküvői- és alkalmi ruhák gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.

Vachna cége volt az, amely többször is modellként alkalmazta a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Alena Zsuzsová lányát. A tinédzser korú hölggyel már több fotózáson is túlvoltak, és 2018 szeptemberében Egyiptomba utaztak volna a Natasha Azariy új kollekciójának fotózására, ám oda Zsuzsováék már nem jutottak el, mert az anyát őrizetbe vették a rendőrök.

Maroš Vachna (Fotó: Paraméter)

Maroš Vachnát a károsultak jogi képviselői is kikérdezték, és érezni lehetett, hogy mielőtt előzetesbe került, Zsuzsová a férfitól valamilyen segítséget kérhetett az akkor már vizsgálati fogságban lévő Marián Kočner részére. Konkrétumok azonban nem derültek ki ezzel kapcsolatban, Vachna csak annyit mondott, abszurd elvárás volt ez Zsuzsová részéről.

Roman Kvasnica, a károsult Zlatica Kušnírová képviselője jelezte, a tanúnak még nagyon sok kérdést kéne feltenni, ám ez csak akkor válik lehetővé, miután a bíróság engedélyezi Zsuzsová Threema-alkalmazásából archivált csevegéseinek bemutatását. Erre azonban még nem került sor, és a szenátus január 22-én dönt arról, hogy a beszélgetések bemutathatók-e bizonyítékként a bíróságon.

Szabó drogüggyel ködösített

A január 21-i tárgyalási napra további két tanút is beidéztek, akik a Kuciak-üggyel összevont, Molnár Péter gútai (Komáromi járás) üzletember ellen 2016-ban elkövetett gyilkossággal összefüggésben tettek vallomást.

Kihallgatták azt a férfit – Molnár Péter alkalmazottját – aki a meggyilkolt üzletember testvérével, Molnár Szilviával együtt fedezte fel az áldozat holttestét annak házában.

Koczkás Péter (Fotó: Paraméter)

A Molnár-gyilkosság elkövetését az egyik vádlott, Miroslav Marček már bevallotta, így ez ügyben csak a másik vádlott, Szabó Tamás szerepével kapcsolatban derültek ki új részletek. Ezekről pedig a másik tanú, Koczkás Péter számolt be. Koczkás – aki Molnár közeli barátja volt – elmondta, hogy a gyilkosságot követően érdekes körülmények jutottak tudomására.

„Felhívott az unokatestvérem, hogy megbízható információi vannak arról – méghozzá a rendőröktől, akik helyszíneltek -, hogy Péter házában egy rejtekhelyen, és az autójában nagy mennyiségű kábítószert találtak”

– mondta Koczkás, hozzátéve, nem tudta hova tenni a információt, ami később pletykaként egész Gútán elterjedt.

Szabó Tamás és ügyvédei (Fotó: TASR)

A hihetetlen értesülés csak akkor nyert értelmet, amikor 2018 szeptemberében Szabó Tamást és Miroslav Marčeket őrizetbe vették a rendőrök. Az áldozat, Molnár Péter egykori baráti köre csak ekkor jött rá arra, hogy a Szabó Tamás a 2016-os gyilkosság másnapján csupán azért indította útjára a később hazugságnak bizonyuló, „megbízható” információt, hogy elterelje saját magáról a gyanút.

A tárgyalássorozat január 22-én a vádlottak újbóli kihallgatásával folytatódik.

(Barak Dávid)