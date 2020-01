Fiatal zenésztehetségeket keres a Snétberger Központ

A Központban folyamatosan kutatnak olyan hangszeren játszó és énekes fiatalok után, akik hátrányos helyzetük miatt a képességeiktől messze elmaradó oktatásban részesülnek. Eddig 800 diákot hallgattak meg. 300 fiatal végezte el sikeresen a Programjukat, akik közül minden negyedik felvételt nyert konzervatóriumba vagy zenei felsőoktatási intézménybe. A veleszületett zenei tehetségre alapozva az a cél, hogy a diákokat eljuttassák zenei tanulmányaik legfelsőbb fokára és utat mutassanak nekik a nagyvilágba. Jazz és klasszikus műfajra koncentrálnak, de kiemelkedő produkciók esetén elfogadnak és támogatnak más műfajokat is.

Immár 10. éve keresik határokon innen és túl azokat a zeneileg tehetséges, elsősorban hátrányos helyzetű fiatalokat, akik a Snétberger Program ösztöndíjasaként egy éven keresztül ingyenesen vehetnek részt egyénre szabott, a hagyományos iskolai tanulmányokkal párhuzamosan végezhető képzésben

a Balaton-felvidéki Felsőörsön elhelyezkedő Központukban. Egyedülálló kurzusaikat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósítják meg. Kiemelt céljuk, hogy a lehető legtöbb fiatalhoz eljuttassák a lehetőség hírét, itthon és a szomszédos országokban egyaránt.

A Snétberger Zenei Tehetség Központ alapítója és művészeti igazgatója Snétberger Ferenc. Az oktatási modellt berlini tanári tapasztalatira építve álmodta meg és dolgozta ki. Életútja és munkája egyként bizonyítja a központ hitvallását, hogy a zene felemel. Salgótarjánban született, hétgyermekes roma családban. Ma Liszt- és Kossuth-díjas gitárművész, zeneszerző, az egyik legismertebb és legsikeresebb jazz- és világzenei előadó. Alapító-művészeti igazgatónk elnyerte a "Magyar Tehetség Nagykövete” címet, ugyanakkor a romák társadalmi felzárkózásának elkötelezettje.

A 2011 óta létező tehetségközpont országos szintű és határon túlnyúló működése öt terület köré szerveződik:

tehetségkutatás

tehetséggondozás, zenei képzés, munkaerőpiaci képességfejlesztés

pályaorientáció és karrier-tanácsadás

szociális gondozás, mentorálás

koncert-szervezés

Minden évben meghallgatásokat tartanak, ahol Snétberger Ferenc választja ki a legtehetségesebb jelentkezőket. A zenei előképzettség, a kottaolvasás, a saját hangszer nem feltétel, csak a tehetség számít. Erre a velük született adottságra alapozva a fiatalok egy olyan komplex képzésben részesülnek, amely nagyban elősegíti zenei előmenetelük mellett a többségi társadalomba való beilleszkedésüket is. Központunk mind infrastruktúrájában, mind elhelyezkedésében az elmélyült zenei képzésre lett kialakítva, itt minden a zenéről szól. A fókuszban az egyéni képességekhez mért folyamatos fejlődés áll, amelyet egy egyedülálló közösségben valósítanak meg, hiszen a különböző korú és képességű diákok a kurzusok alatt együtt élnek a Központban tanáraikkal, mentoraikkal és a stáb tagjaival.

Kiemelkedő művészek és kiváló mentorok dolgoznak azon, hogy diákjaik a tárgyi tudás mellé reális pályaképet, jó önismeretet és elérhető célokat kapjanak. A tanárok között éppúgy, mint a stáb többi tagja között, roma és nem roma kollégák dolgoznak együtt.

Snétberger Ferenc mellett oktat a Központban többek között ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, Lakatos György vagy Kraszna László és Csík Laura is.

Emellett olyan volt diákok is tanítanak, akik korábban a Központ tanulói voltak, ma pedig a Zeneakadémián egyetemi hallgatók.

A program sikerességét igazolja az is, hogy évről-évre számos diák tesz sikeres felvételi vizsgát valamely zenei szakközépiskolába vagy szakgimnáziumba. Több diák jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, sőt külföldi intézménybe is. 2017-ben a Zeneakadémia Rendkívüli Tehetségek programjába egy diák, a Zeneakadémia egyetemi képzésére három diák nyert felvételt. Egy pedig Bernben tanul tovább. Második alkalommal küldhettek diákokat Berlinbe is egy-egy hónapos tanulmányi útra a Collegium Hungaricum támogatásával.

Az első meghallgatás Budapesten lesz február 29-én.

KAPCSOLAT:

Snétberger Zenei Tehetség Központ / 8227 Felsőörs Hóvirág u. 28.

www.snetbergercenter.org / info@snetbergercenter.org / 003687799004 / Facebook

Jelentkezés: www.meghallagtunk.hu

Infó: www.snetbergercenter.org, Face book

