Meghalt Terry Jones, a Monty Python sztárja

1942. február 1-jén született a walesi Colwyn Bay-ben. 1969-ben alapító tagja volt a Monty Python Repülő Cirkuszának, amely 1969 és 1974 között összesen 45 részt készített a BBC-nek. 1974-ben a Monty Python-csoport feloszlott, de a tagok még több filmben dolgoztak együtt, ilyen a Gyalog galopp, a Brian élete vagy Az élet értelme.

Terry Jones nevéhez fűződnek továbbá a Julie Walters főszereplésével készült Personal Services és az Erik, a viking című filmek. Több komoly, tudományos értékű történelmi témájú könyv szerzője, cikkei jelentek meg a The Guardianben és a The Observerben.

2006-ban vastagbélrákkal diagnosztizálták, de betegségéből teljesen felépült. 2016-ban megállapították, hogy a demencia egy ritka fajtájában szenved. Halálát is ez okozta.

Farewell, Terry Jones. The great foot has come down to stamp on you. My god what pleasure you gave, what untrammelled joy and delight. What a wonderful talent, heart and mind