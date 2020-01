Lecsukták a nagymegyeri temető enyveskezű tolvaját!

A lopásokról szóló értesülésünket megerősítette Holényi Gergő polgármester is.

Martina Kredatusová kerületi rendőrszóvivő szerdán tájékoztatta portálunkat arról, hogy összesen öt sírról loptak el egy-egy rézvázát, ezek összértéke pedig mintegy 400 eurót tett ki. A nagymegyeri rendőrök a helyi vastelepeken kezdték a nyomozást, és hamar ki is derült, ki érezte magáénak a vázákat.

Egy 39 éves helyi férfit gyanúsítottak meg a cselekménnyel, aki beismerő vallomást is tett az ügyben. Nem először kapták el efféle bűncselekményért, visszaesőről van szó, a múltban már el is ítélték. Most azonban jócskán beletenyerelt a cselekménybe, mivel kegyeleti helyen követett el lopást, amiért jelentősen megnő a kiszabható büntetés, konkrétan háromtól tíz évig terjedően varrhatják be a rácsok mögé. A három éves alsó határ ugyanakkor azt is jelenti, hogy még mindig kaphat felfüggesztettet.

Nagymegyeren az utóbbi hónapokban elszaporodtak a betörések, illetve lopások az egyes családi házaknál, ingatlanokon. Hivatalosan meg nem erősített információink szerint ezekben az ügyekben több szálon is nyomoz a rendőrség, és úgy tudjuk, konkrét gyanúsítottjuk is van.

Nagymegyer utcáit két sikeres pályázatnak köszönhetően ma már 35 kamera figyeli - írtuk korábban. A város két, a belügyminisztérium által meghirdetett pályázatot nyert el. A 35 kamera így most egy egész hálózatot épít ki, mely segítségével az illetékes városi rendőrség éjjel-nappal figyelemmel követheti a történéseket.

(SzT)