Fico legújabb seggfejsége: 10 év

Miért is seggfejség a fokozottan szociális Fico antiszociális és antidemokratikus ötlete?

1. Attól még nem lesz itthon több orvos, csak valamivel később lépnének le. Nem, nem tíz év múltán, hanem mihelyst sikerül kijátszani ezt az intézkedést. Márpedig sikerül nekik, az orvosok általában okos emberek, komolyabb betegségekhez is értenek, mint Fico zavarai.

2. Ha külföldön a doki jobban keres és kifizeti belőle a hazai tandíjat, az szintén nem generál itthon nagyobb orvoslétszámot.

3. Ha már az egyetemet is külföldön végzi el a medikus, mert megteheti, az Unióban ingyen is, miért akarna félszázezerért itthon tanulni? Fico kedvéért?

3. Ezt csak zárójelbe (nem vagyunk má’ bakker a zötvenes évekbe’, az orvos meg se nem bányász, se nem katona, s nem is kap az aláírt 10 esztendőért extra juttatásokat, mint anno a bányászok és a katonák), csak jelezvén, milyen szellemiségből merít a Smer főideológusa…

4. Amennyiben ez nem minden egyes egyetemi végzettségre vonatkozik, akkor diszkriminatív intézkedés, és már megy is az alkotmánybíróság asztalára. Ha mindenkire vonatkozna, az még nagyobb seggfejség volna: képzeld el, hogy kötelező lenne Szlovákiában 10 évig a szakmájában munkát vállalni az összes olyan végzősnek is, akinek a szakjából éppen túlkínálat van. Hogyan? Sosem telne le a 10 esztendő, részletekben sem…

5. Miért kellene valakinek visszafizetnie a tandíjat? Azt az állam bácsi pl. a hallgató szüleinek adójából fedezi. Akkor a szülő is kérje vissza az adóját? Adót is, tandíjat is? – hát miért fizetne az a család kétszer? Na ugye… És ha már orvosként vissza kéne fizetnem a tandíjat, sokkal korrektebb volna azt a szüleimnek visszaadni. Mert nem az állam adta. Az államnak nincs pénze. Hangsúlyozza is sokszor, amikor pl. az oktatásra kellene…

6. Arról nem beszélve, hogy ez (az 5. pontban foglaltak) szintén diszkrimináció, hiszen ha más szakokon nem volna visszatérítés, akkor az orvosokat egyértelműen büntetjük azért, amiért 6 vagy több évig tanultak, majd további évek múltán szakvizsgát tettek. A doktoriját schmittelő, részegen elnöklő parlamenti főkapitánydoktort viszont nem büntetjük tandíj-visszatérítéssel, pedig hát az ő esetében mind a tandíj visszafizetése (mert látnivalóan fölöslegesen fordították őrá), mind a külföldre távozás (küldés!) ugyancsak indokolt volna, lehetőleg párhuzamosan és azonnal. Megnézném, miként kapnak az ilyen kiváló ügyvédek után pl. Moszkvában…

7. A hiányszakmákat és a velük járó felelősséget és fokozott elvárásokat vállalókat nem büntetni kell, elvtársak, hanem motiválni. Adott esetben kiválóan megreformált egészségüggyel (mely reformot Fico bérencei a saját miniszterüknek nem hagyták jóvá… abszurdum), korrekt bérezéssel, normális vagy annál jobb munkakörülményekkel és előre belátható fejlődési lehetőségekkel.

Pozitívan. Nem izomból, nem erőszakkal, nem pártparancsokkal és büntetéssel „gyártható le szalagon” a jó orvos. Úgy látszik, a jó politikus sem. Azt a 10 évet sokan közülük megérdemelnék. De vagy a rács túloldalán, vagy az iskolapadban. Semmi esetre sem olyan posztokon, ahol ennyire kiélhetik a seggfejségüket.