"De hisz én pánikszerűen félek a haláltól!' - Szorongás, kábítószer és titkos ügynökök

A vádlottak és az újságírókat megfigyelő csoport tagjainak kihallgatása volt a program a Kuciak per hatodik, január 22-i tárgyalási napján.

Szerdán a legfontosabb esemény az volt, hogy a Specializált Büntetőbíróság szenátusának elnöke kijelentette: a rendőrség törvényes módon foglalta le a Threema csevegőalkalmazás üzeneteit, amelyek Marián Kočner egyik telefonjában voltak archiválva.

Ez azt jelenti, hogy Kočner üzenetváltásai, amelyek közvetve a gyilkosság megrendelésének körülményeiről is tanúskodnak, bizonyítékként lesznek bemutathatók a bíróságon. Erre azonban még várni kell, ugyanis szerdán az előre meghatározott menetrend szerint folytatódott az eljárás bizonyítási fázisa, melynek egyelőre nem volt része az üzenetek felolvasása.

A tárgyaláson az összes vádlott, Marián Kočner, Alena Zsuzsová, Szabó Tamás és Miroslav Marček is jelen voltak, a délelőtti órák az ők újbóli kihallgatásukról szóltak.

A múlt heti tárgyalásokhoz képest azonban nem sok új részlet derült ki az ő szerepvállalásukkal kapcsolatban.

Miroslav Marček továbbra is fenntartotta beismerő vallomását, majd vádlottársa, Szabó Tamás is kitartott amellett, hogy neki semmi köze a rovására írt két gyilkosságoz. A 2016-os gútai Molnár-gyilkosság kapcsán azzal érvelt, hogy a vállalkozó munkát adott neki, ezért semmi oka nem volt bántani, a 2018-as Kuciak-gyilkosság kapcsán pedig azt hozta fel mentségére, hogy aznap este nem látott fegyvert Marčeknél, nem tartja életszerűnek, hogy egy gyilkossághoz saját apja autóját használja, és hogy magával vigye a helyszínre saját telefonját annak a telenszámnak a SIM-kártyájával, amit 1997 óta használ.

Szabó azonban ahogy múlt héten, úgy most is megtagadta a vallomástételt, és nem volt hajlandó válaszolni semmilyen kérdésre. Mivel az ügyész így nem tudta őt konfrontálni az eddig elhangzottakkal, felolvasásra kerültek a korábbi kihallgatásainál készült jegyzőkönyvek.

„Mindig, mindent irigyelt tőlem. Irigyelte, hogy jó családom van, hogy szeretjük egymást. (...) Úgy gondolom, hogy Miroslav Marček engem is meg akart gyilkolni, és ha nem vesznek őrizetbe 2018 szeptemberében, akkor az év végére már én is halott vagyok”

– mondta egyik korábbi kihallgatása során Szabó, amikor a rendőrök arról kérdezték, vajon milyen oka lehet Marčeknek arra, hogy hamisan vádolja unokatestvérét, Szabót Tamást.

Miroslav Marček (Fotó: TASR)

Szabóhoz hasonlóan Alena Zsuzsová – a Kuciak-gyilkosság feltételezett megrendelője – is megtagadta a vallomástételt, ahogy a felmerülő kérdésekre történő válaszadást is. Leszögezte, ez csak a mai napra érvényes, és a későbbiekben majd vallomást tesz.

„Aztán akár ezer kérdésre is szívesen válaszolok” – tette hozzá, és kijelentését Roman Kvasnica, a károsult Zlatica Kušnírová jogi képviselője nem hagyta szó nélkül. Kvasnica arra hívta fel a figyelmet, hogy tekintettel a Zsuzsová és Kočner közti telefonos üzenetváltásokra, melyek tartalmát sokszor csak ők értették, nem lehet most sem kizárni, hogy Zsuzsová „ezer kérdéses“ megjegyzése akár kódolt üzenet is lehet vádlottársa számára. „Nem akarok spekulálni, csak arra kérem a bíróságot, vegye számba ezt a feltételezést“ – szólalt fel Kvasnica.

Alena Zsuzsová (Fotó: TASR)

„Azt, hogy én nem rendelhettem meg a gyilkosságot, a pánikbetegségem is bizonyítja, hiszen én pánikszerűen félek a haláltól”

– ez már Zsuzsová egy korábbi vallomásából derült ki, ami szintén felolvasásra került. A komáromi nő kihallgatásai során sokszor hivatkozott mentségként betegségére, ami a vizsgálati fogságban eltöltött több mint egy év alatt elmondása szerint csak súlyosbodott – elhatalmasodó szorongásai miatt háromszor annyi antidepresszánst kell szednie, mint amennyit szabadlábon használt.

Zsuzsová véleménye szerint az ellene és Kočner ellen felhozott vád teljes mértékben „hülyeség“, és úgy véli, Kočnerből azért akarnak gyilkost csinálni, mert be akart lépni a politikába.

Az órákon keresztül tartó felolvasásokat követőne Marián Kočner kihallgatása következett volna, ám a vallomástételt ő is megtagadta. Tekintettel arra, hogy ő az előkészítő eljárás során sem volt hajlandó beszélni, tőle felolvasni sem volt mit. Így pedig rá lehetett térni a tárgyalási nap másik tervezett programjára – azok a tanúk következtek, akik Kočner kívánságára, és Peter Tóth egykori titkosszolgálati tiszt megbízásából – 2017 tavaszától egy éven keresztül – újságírókat és politikusokat figyeltek meg.

Marián Kočner és Szabó Tamás (Fotó: TASR)

Az ügynök, a vámos és a hivatalnok

A különböző újságírók és ellenzéki politikusok mefigyelésének pikantériája az volt, hogy a munkát egytől egyig állami alkalmazottak végezték. Kočner embere, Peter Tóth az egykori titkosszolgálati társát, Miroslav Kriakot bízta meg a feladattal, aki 2017-ben a Pénzügyi Igazgatóság Bűnügyi Hivatalában dolgozott. Kriak két további személyt vont be a melóba – Štefan Mlynarčíkot, aki akkoriban vámos volt (jelenleg rendőrségi vizsgálótiszt), valamint Juraj Škripet, aki egy pozsonyi munkaügyi hivatalban dolgtott.

„Meg voltam győződve arról, hogy a megbízás valamelyik titkosszolgálattól jött”

– hangsúlyozta a dörzsölt Kriak, aki korábban a kommunista állambiztonság és a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) munkatársaként szerzett professzionális tapasztalatot. Szolgálataikért társaival több ezer eurót kaptak fejenként havonta, és állítólag fogalmuk sem volt arról, hogy tulajdonképpe Marián Kočnernek dolgoznak.

Miroslav Kriak (Fotó: Paraméter)

Kriak úgy tudta, hogy a megfigyelés célja kábítószer-használat és -terjesztés leleplezése, valamint az állami szférából kiszivárgó kényes információk forrásánk megállapítása volt.

Tóth először a pozsonyi Next apache nevű bár felderítésére küldte Kriakékat, akik hetekig, minden hétvégén bejártak az médiamunkások és ellenzéki politikusok által kedvelt bárba. A megfigyelőknek pár füvező, és egy-egy részeg újságírón kívül nem sok minden került a látókörükbe, de mindenesetre próbáltak érzékeny információkat szerezni, még hangfelvételeket is készítettek ott.

Aztán az év második felében a kis csapat áttért az újságírók individuális megfigyelésére, konkrétan Ján Kuciakra 2017 október elején került sor. Kriaknak – szerteágazó hírszerzői tapasztalataiból kifolyólag – szinte azonnal feltűnt, hogy Kuciak megfigyelésének nem sok értelme van.

„Felhívtam Tóthot, és azt mondtam neki, hogy ő nem tűnik számomra kábítószerhasználónak, hanem inkább egy értelmiséginek, aki otthoni típus”

– vallotta Miroslav Kriak. A csoport tíz napig tapadt rá Kuciakra, vagyis pontosabban csak három-négy napig követték őt. Miután látták, hogy az Aktuality.sk újságírója kizárólag munkába jár, majd hazabuszozik és nagymácsédi házának felújításán dolgozik, Kriak visszahívta csapatát. A Tóthnak küldött további jelentései már csak a fantáziája szüleményei voltak, mert tudta, Kuciakkal kapcsolatban úgysem találnak semmi kínos dolgot.

Štefan Mlynarčík (Fotó: Paraméter)

Mint kiderült, Kriakék ellen nem zajlik büntetőeljárás a megfigyelés miatt, és egyelőre az is rejtély, a sokkoló információk ellenére hogyan dolgozhat a kis csapat egyik tagja, Štefan Mlynarčík még mindig a rendőrség kötelékben.

A tárgyalás végén a bíróság eleget tett Miroslav Marček kérelmének, és enyhítette a beismerő vallomást tevő vádlott vizsgálati fogságának körülményeit. Ez azt jelenti, hogy Marček ellátása és napirendje már nem lesz olyan szigorú, mint eddig, és többet kommunikálhat a külvilággal is.

A tárgyalássorozat feburár 3-án a szakértők kihallgatásával folytatódik, majd a tárgyi és írásos bizonyítékok bemutatása következik – melyek között minden bizonnyal ott lesznek Kočner Threema-üzenetei is.

(Barak Dávid)