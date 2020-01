Megemlékeztek Terry Jonesról a Monty Python tagjai

A walesi komikus színész, forgatókönyvíró, rendező szerepe hosszú sorát játszott a Monty Python Repülő Cirkusza című tévésorozatban, majd a csoport számos filmjét rendezte.

Jones kedden hunyt el a demencia egy ritka formájában, melyet négy évvel ezelőtt állapítottak meg nála.

A csoport egyik tagja, John Cleese a Twitteren azt írta,

"nagyon sokféle tehetség és végtelen lelkesedés" jellemezte Jonest.

Just heard about Terry J



It feels strange that a man of so many talents and such endless enthusiasm, should have faded so gently away...



Of his many achievements, for me the greatest gift he gave us all was his direction of 'Life of Brian'. Perfection



Two down, four to go — John Cleese (@JohnCleese) January 22, 2020

A szintén Monty Python-os Eric Idle arra emlékezett vissza, mennyit nevettek együtt.

"Halála elkeserítő azoknak, aki ismerték. Az viszont nem, azok mindig mosolyogni fognak azokon a csodálatosan humoros pillanatokon, amelyeket neki köszönhetünk"

- írta.

Thank you all for your kind thoughts and messages of support for our dearly beloved brother Terry. It is a cruel and sad thing. But let's remember just what joy he brought to all of us. — Eric Idle (@EricIdle) January 22, 2020

Terry Gilliam, aki a legendás komikuscsoport az 1976-ös Gyalog galopp című filmjét rendezte, "briliáns, állandóan kétkedő, tekintélyt nem tűrő, logikusan érvelő, de botrányosan vicces, nagylelkű és kedves embernek" írta le Jonest.

"Senki se remélhet nála jobb barátot"

- írta.

HE WAS A VERY NAUGHTY BOY!!...and we miss you.

Terry was someone totally consumed with life.. a brilliant, constantly questioning, iconoclastic, righteously argumentative and angry but outrageously funny and generous and kind human being...

1/2 pic.twitter.com/2945mp6JYQ — Terry Gilliam (@TerryGilliam) January 22, 2020

Michael Palin hozzátette:

"Terry volt az egyik legközelebbi, legértékesebb barátom. Kedves, nagylelkű, támogató, az életet szenvedélyesen élő ember volt. Sokkal több, mint generációja egyik legviccesebb szerző-előadója, igazi reneszánsz komédiás, író, rendező, történész, gyerekkönyvíró volt".

