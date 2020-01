Kitört a felmérésháború a Híd és az MKÖ között

Egy általuk rendelt felmérés alapján a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) úgy véli, decemberben 4,9 százalékos országos támogatottsága is lehetett. A Híd szerint ők állnak jobban.

Az országos felmérésektől eltérő eredményt mutat a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) által megrendelt és az ASA közvéleménykutató intézet által elkészített felmérés. Ez azt mutatja, hogy az MKÖ és a Híd viadalában az MKÖ jelentős előnyt szerzett a magyar választók körében, és számításaik szerint megközelítik az 5 százalékos parlamenti küszöböt.

MKÖ: a magyarok 50 százaléka támogat

Mózes Szabolcs (MKÖ) szerint a közös lista kétszer annyi magyar szavazóra számíthat a február 29-i parlamenti választáson, mint a Híd, az ASA által számukra készített felmérés szerint a biztos pártválasztó magyar választók 50 százaléka rájuk adná a voksát. A Híd lenne a második, . „Az országos felmérésekben a magyar minta mintegy 80-90 főből áll, ami megfelel a magyar kisebbség számarányának, de ez azt is jelenti, hogy az ez alapján számított eredmény nem pontos” - indokolta Mózes, hogy miért rendeltek külön magyar felmérést. A magyarok körében ez alapján a Híd a második legnépszerűbb párt, de csak 22,8 százalékát szerezné meg a voksoknak. A szlovák pártokra összesen a pártok 24,7 százaléka szavazna, vagyis többen, mint a Hídra. Ez a 24,7 százalékpontnyi szavazat azonban több mint 10 párt között oszlana meg, amelyek közül az OlaNO a legerősebb, 6,1 százalékkal, Matovičékat követi Kotleba 4,2%-kal, majd a Smer jön 3,4%-kal.

Híd: fele-fele

Az országos felmérések azonban fordított helyzetet mutatnak. Az AKO legutóbbi mérése szerint a Híd 4,2 százalékon áll, az MKÖ-nek 3,2 százalékot mértek. Hasonló értékeket mért a Focus közvélemény-kutató ügynökség is január elején. Az ASA az utóbbi időben nem készített politikai felméréseket. „A felmérés 16 dél-szlovákiai járás 180 településén, 1039 fő megkérdezésével, magyar kérdőívvel készült. A kérdéssor összeállításában és a kiértékelésben is Lampl Zsuzsanna szociológus segített” – mondta Mózes.

A felmérés eredményének hitelességében nem bízik Ravasz Ábel, a Híd alelnöke sem. „Ahogy a korábbi kampányok során, az MKP/MKÖ saját belső felmérésekkel dolgozik, amelyek eredményei ugyanolyanok: az MKP/MKÖ bejut, a Híd nem. A valóság azonban mindig más volt” - tájékoztatta a Paramétert Ravasz. Ők a Focus felméréseiben bíznak. „Ezek szerint a déli járások magyarul beszélő választói között decemberben a Híd 33%-on állt, az MKP/MKÖ 31%-ot szerzett volna. A Hídnak ezen felül vannak szlovák, roma és ruszin szimpatizánsai is, ami országos viszonylatban mintegy fél százalék előnyt biztosít” - állítja Ravasz. Szerinte nekik még mindig több az esélyük az 5 százalékos küszöb átlépéséhez.

135 ezer voks

NagyJózsef (MKÖ) szerint a felmérés alapján akár 135 ezer magyar voksot is kaphatnak, ami – az országos választási részvételt figyelembe véve – akár 4,9 százalékos eredményt is jelenthet az MKÖ-nek. „A legnagyobb veszély a passzivitás, sok magyar azért nem akar elmenni voksolni, mert úgy véli, hogy hogy egyik magyar párt sem fog bejutni a a parlamentbe. Azt akarjuk ezzel a felméréssel megmutatni, hogy az MKÖ-nek van esélye a bejutásra” - jelentette ki Nagy. Szerinte van még tartalék is a magyar választói táborban, 22 százalék még nem döntötte el, hogy kire adja a voksát.

„Mértük azt is, hogy hogyan vélekednek a választók az összefogásról, és azt is kérdeztük, hogy nem zavarja-e őket, hogy egy listára kerültek eddig egymással vetélkedő politikusok is – tájékoztatott Nagy. – 67 százalék nagyon szimpatikusnak tartja, hogy egy listán vannak.”

