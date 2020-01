PhDr. Ožvald Erzsébet: Ekkora színház a világ?!

Az indulatok korát éljük minden szinten. Ez a közelgő választások előtti időszakra a legjellemzőbb. Az észérvek a háttérbe szorultak, pedig éppen most lett volna szükség arra, hogy a szlovákiai magyar ne a szlovákiai magyart lássa legnagyobb ellenségének.

2019 augusztusában nagyon mérges voltam, amikor nem egyezett meg a két párt, az MKP és a Híd az együttműködésről. Amikor egy – két napon belül megjelent két legény egy videóban, ahol mindannyiunkat összefogásra buzdított, felcsillant a szemem. A düh átalakult mosollyá az arcomon, hogy van még remény az együttműködésre. Később az orcámra fagyott ez a mosoly, hülyére vettek a gyerekek bennünket! Eszembe jutott Bugár harmadik mondata, amiről sokan papolnak a mai napig. Pedig annak „csak” az volt az eredménye, hogy távozott Fico, Kaliňák, Gašpar. Ezeknek meg már az első mondatuk hazugság és képmutatás, s ennek az lett az eredménye, hogy nem összefogták, teljesen szétverték a szlovákiai magyarságot a választások előtt. No, szép! Akkor mi is a helyzet? Aki egy kicsit is figyelte az eseményeket, látta, érzékelte, milyen zseniális ötletet próbáltak megvalósítani az „együtt és összefogás” pozitív sugallatú szavak használatával. Milyen átverő show részesei lettünk: videóban buzdít a két emberke, hogy össze kell fogni a meglévő pártoknak, aztán egy – két órán belül meggondolják magukat, aláírásokat gyűjtenek, mert pártot alapítanak. MKP tagok, Csemadok kulturális szervezet szorgalmasan vágja a fát a meglévő MKP alatt, szedi az aláírásokat. A józan eszű, ezt a „húzást” átlátó emberek tudják, hogy csakis a két nagy párt szövetsége hozhatná meg a biztos bejutást a parlamentbe.

Eljött október, megnyugodtunk. Tárgyal az MKP és a Híd, egyik sem akar a másik listáján indulni, ezért létrehozzák a Régiók pártja, HÍD - MKP formációt. Észbe kap az összefogással ámító „Összefogás”, nem engedi, hogy ez megvalósuljon. Hát hiszen nem az volt a cél, hogy ők kimaradjanak ebből a buliból! Érdekes, az MKP azonnal reagál, szétrúgja a megegyezést a Híddal. Kezdődik a következő színházi felvonás, előadás, melynek eredménye, hogy két magyarokat képviselő formáció indul a választásokon 2020-ban. A legszomorúbb az egészben, hogy mekkora színházi előadás, képmutatás folyt a szemeink előtt hónapokon keresztül. Nem ezt érdemli az itt élő magyarság!

Úgy általában, rosszá vált a világ. Az is azért, mert mi, emberek, rosszá tettük. Eltaposni a másikat, csakazért is! Tudatlanságunk, és merev előítéleteink miatt vagyunk vakok az Igazságra. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a választásokra nyíljon ki a szemünk, legyünk annyira bölcsek, hogy helyes döntéseket hozzunk, ne segítsük a gyűlölködést, kerüljük a képmutatást. Akármilyen utat is választ az ember magának, mindig lesznek, akik azt fogják mondani, tévedsz! Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogod hinni, talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a végsőkig mindig nagy bátorságot kíván.

Nem mások ellen, csakis magunkért, döntsünk helyesen!

PhDr. Ožvald Erzsébet, Most-Híd 8-as számú parlamenti képviselőjelöltje

(PR-cikk)