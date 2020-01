Egyre gyorsabb ütemben terjed az új koronavírus Kínában

Egyre gyorsabb ütemben terjed az országban az új koronavírus, amely már a lappangási időszakban is fertőző - jelentette ki a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap.

Ma Hsziao-vej, a bizottság vezetője egy vasárnap megtartott sajtótájékoztatón elmondta: a hatóságok egyelőre csupán korlátozott ismeretekkel rendelkeznek a vírusról, és még a lehetséges mutációk okozta kockázatok is tisztázatlanok. Az igazgató kiemelte: az atípusos tüdőgyulladás (SARS) vírussal ellentétben - amely egyébként szintén a koronavírus egy típusa -, a tavaly decemberben Vuhanban megjelent, új típusú koronavírus már a lappangási időszakban is fertőző, ami azt jelenti, hogy olyan ember is képes továbbadni a vírust a vele közeli kapcsolatba kerülőknek, akinél még semmilyen tünet nem jelentkezett.

Ma mindazonáltal rámutatott: a január 24-étől 31-éig tartó holdújévi munka- és tanítási szünet kiváló alkalmat biztosít az emberek elkülönítésére és a különböző, fertőtlenítő intézkedésekre. Hozzátette: bár a legújabb klinikai tesztek eredménye szerint a vírus egyre fertőzőbbé válik, a szigorú intézkedésekkel a járvány terjedését ebben az időszakban még alacsonyabb költséggel és gyorsabb ütemben lehet megállítani. A vezető az elkövetkező időszakra további intézkedések bevezetését jelezte előre.

Az igazgató bejelentette: további ezer orvost és ápolót, valamint még több egészségügyi felszerelést küldenek Vuhanba, ahová már megérkezett a hétvégén odavezényelt, több mint 1350 fős orvosi személyzet. A kormányzat emellett folyamatosan figyelemmel kíséri a vidéki települések helyzetét is, illetve a sok helyen fennálló egészségügyi készlethiány miatt az illetékes hatóságok minden lehetséges úton igyekeznek a felszerelések utánpótlását biztosítani - mondta.

Kína vasárnap betiltotta a vadállatok értékesítését, miután szakértők szerint az új koronavírus is vadon élő állatokról kerülhetett át emberre. A vadállatok, illetve vadhús árusítására bevezetett tilalom a piacokra, éttermekre és a e-kereskedelemre egyaránt érvényes.



MTI