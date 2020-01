Érsek Árpád: Gyűlölködő kampánybejegyzés

Néhány óra múltán azonban megbánta a tettét, lemondott a tárcavezetői posztról, képviselői mandátumáról is. Egyúttal bocsánatot kért a családjától, munkatársaitól, a közvéleménytől. Gerinces döntése a politikai kultúra megnyilvánulása, elismerően méltatták az ellenzéki politikusok is. Akár csak a szlovák újságírók, akik pedig ugyebár nem pátyolgatják a kormánypárti politikusokat. Még ők is azt hangsúlyozták, hogy tisztességes miniszter távozott, aki elismerést érdemlő eredményeket ért el az eltelt négy esztendőben. Megtiltotta a törvénytelen fakivágásokat a nemzeti parkokban és más erdőkben, törvényt kezdeményezett az egyszer használatos műanyagok használatának megtiltásáról, a PET-flakonok visszaváltásáról, amelyre belátható időn belül sor kerülhet.

Mi különösen nagyra értékeljük, hogy jogszabályt indítványozott egyik legnagyobb kincsünk, a csallóközi víz védelméről, úgynevezett Lex Csallóköz törvény, elérte, hogy leszigeteljék azokat a káros anyagokat tartalmazó hordókat, amelyeket Pozsony-Vereknyénél még a hírhedt „dimitrovkából“ ástak el ötven éve, s amelyek ugyancsak veszélyeztetik ivóvizünket. Miniszterként odafigyelt arra is, hogy a Környezetvédelmi Alapból sok esztendős mellőzöttség után végre a szülőföldünk, lakóhelyünk is euromilliókkal részesüljön a csatornahálózat kiépítésére és egyéb fontos közösségi célokra.

Egyetlen személy akadt, aki élve az alkalommal Facebook-bejegyzésében kárörvendően és minősíthetetlen hangnemben rúgott bele Sólymosba.

Ő Csáky Pál, akire rájött az epeömlés. Felemlegeti a leköszönö miniszter állítólagos tévelygéseit, amelyek szerinte azért következtek be, mert megzsarolták őt. Hogy kik, és miért azt a tollnok nem említi. Nem is teheti, mert ilyesmikről nincs tudomásom, miként másoknak sem, Csáky kereszténynek vallja magát, csak nem igy viselkedik, mert gyanúsít, vádol, rágalmaz. Gyűlölködik.

Dühödt kirohanásának végén felszólítja Sólymost, hogy távozzon a közéletből. Ilyesmire viszont végképp nincs joga és oka. A miniszter egyszeri, bevallottan hibás viselkedése semmiképpen sem követel ilyen horderejű lépést.

Laci négy év alatt kiemelkedő eredményeket ért el tárcavezetőként, amivel kiérdemelte, hogy ott legyen a Híd jelöltlistáján, bárhogy is huhog Csáky. Teljes szakmai és morális joggal indul a február végi választásokon, amikor a polgárok és nem az MKP levitézlett egykori elnöke dönt további sorsáról.

(PR-cikk)