VÁLTÓHAMISÍTÁS: Szakértők meghallgatásával, de Rusko jelenléte nélkül folytatódik a per

Pavol Rusko nem vesz részt a váltóhamisítási per hétfői tárgyalásán.

Hétfőn a bazini Specializált Büntetőbíróság különféle szakértőket hallgat meg: Barbora Geistová Čakovská a rendőrség bűnügyi osztályának írásszakértője, Tatiana Dugovičová törvényszéki kémikus, valamint Lenka Balkovičová könyvelési szakértő mondja el szakvéleményét.

A vádlottak közül Pavol Rusko nem vesz részt a tárgyaláson.

Marian Kočnert és Pavol Ruskót azzal vádolják, hogy Štefan Agh vádlottal közösen négy hamis váltót készítettek, melyeket aztán a fizetési meghagyásokhoz mellékeltek.

Kočner ellen a Kuciak-gyilkosság ügyében is vádat emeltek, továbbá a Gatex-ügyben is vádlottként szerepel hűtlen vagyonkezelés miatt. Ruskót pedig azzal is vádolják, hogy ő rendelte meg Sylvia Klaus-Volzová meggyilkolását.



TASR/para