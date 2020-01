Nagy a para a koronavírus miatt, és már telefonon is érdeklődhetünk a nyavalyával kapcsolatban

„A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) telefonos és e-mail-kapcsolatot létesített, ahol bárki felteheti a témával kapcsolatos kérdéseit, vagy szükség esetén tanácsot kérhet” - mondta Eliášová.

Akinek kérdése van, a 0917 222 682-es telefonszámot hívhatja, vagy írhat a novykoronavirus@uvzsr.sk e-mail-címre. A vonal hétfőn 15.30-tól él.

Szlovákia több óvintézkedést tesz a koronavírus terjedésének megelőzése céljából, közölte Peter Pellegrini kormányfő. Ellenőrzik, felkészültek-e a repülőterek a helyzet kezelésére, továbbá két határátkelőn és a kórházakban is ellenérzéseketvégeznek. Pellegrini ezt a koronavírus terjedése miatt létrehozott válságstáb hétfői ülése után jelentette be. A lakosságot felszólította, hogy oltassa be magát influenza ellen, óvott a pánikkeltéstől, és azt javasolta, mindenki fontolja meg a külföldre utazást.

A kínai hatóságok először december végén számoltak be róla, hogy ismeretlen eredetű tüdőgyulladás ütötte fel a fejét az egyik nagyvárosban, a 11 milliós Vuhanban, amelyet 27 embert kapott el, nagyrészt egy hús- és halpiac árusai. Azóta a legfrissebb adatok szerint Kínában már 2700-nál is több ember fertőződött meg az új koronavírussal, további 2800 fertőzésgyanús esetet tartanak számon, több mint harmincezer ember áll orvosi megfigyelés alatt, a halálos áldozatok száma vasárnapra 80-ra nőtt. A fertőzés Tibet kivételével már mindegyik kínai tartományban, és Kínán kívül tíz további országban is megjelent; bár külföldön csak félszáz fertőzöttről tudni, és közülük még senki nem halt bele a betegségbe.

TASR/Index