Megdöbbentő kézirat nehezítheti Trump helyzetét

A demokrata párti politikus kifejtette: a volt nemzetbiztonsági tanácsadó könyvének kézirata "megdöbbentő". Felszólította a republikánus szenátorokat, hogy szavazzák meg tanúk beidézését az elnök ellen folyó alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) szenátusi tárgyalására.

Schumer hangsúlyozta: "Bolton lényegében megerősíti, hogy az elnök elkövette azokat a vétkeket, amelyeket az impeachment-eljárásban ellene megfogalmazott első vádpont állít. Egy a lényeg: van egy tanúnk, aki közvetlen bizonyítékkal szolgál az elnök cselekedeteiről. És készen is áll a tanúskodásra".

A The New York Times című lap a hétfői számában arról közölt információkat, hogy Donald Trump tavaly augusztusban személyesen közölte John Boltonnal, a szeptemberben menesztett nemzetbiztonsági tanácsadóval, hogy mindaddig visszatartja az Ukrajnának megszavazott katonai segélyt, amíg Kijev nem segít a demokraták elnökjelöltségére pályázó Joe Biden egykori alelnök és a fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeiről információkat gyűjteni.

Az információkat a The New York Times Bolton kiadásra váró könyvének kézirata nyomán közölte. A kézirat a szerkesztőség birtokába került, és a lap vezetése át is küldte a Fehér Házba. Trump a Twitteren reagálva közölte: soha nem mondta Boltonnak, hogy a Biden elleni vizsgálathoz köti az ukrajnai segély folyósítását, és Bolton ezt soha nem is kifogásolta. Az elnök úgy vélte, a volt nemzetbiztonsági tanácsadó csak reklámot akar a könyvének.

A könyvből nyilvánosságra került információk mindenesetre "megmozgatták" a republikánus szenátorokat. Mitt Romney, Utah állam szenátora újságírókkal azt közölte: egyre több republikánus szenátor hajlik arra, hogy tanúkat idézzenek be az impeachment-eljárás szenátusi tárgyalására. Hasonlóképpen nyilatkozott Maine szenátornője, Susan Collins is. "A John Boltonnal kapcsolatos hírek megerősítik a tanúk behívásának szükségességét, és erről már a kollégáimmal szót is ejtettünk" - fogalmazott Collins.

A szenátusban a demokraták kisebbségben vannak, és legalább 4 republikánus szenátornak együtt kell szavaznia a 47 demokrata párti politikussal annak érdekében, hogy végül tanúkat idézzenek be a tárgyalásra. A republikánusok eddig elutasították a tanúk meghallgatását, illetve jelezték: csakis akkor lehet szó egyeztetésről az ügyben, ha ők tanúként beidézhetik Joe Bident és a fiát, Hunter Bident.

