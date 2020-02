Mi a cél ma: Jó párkapcsolat vagy jópár kapcsolat?

Az erotika humán kiváltság – lélek kell hozzá. Érzelmek, gondolatok, emlékek, vágyak… Mindannyian vágyunk a vágy tárgyának szerepére – de vajon miképp alakul ki ez a fajta „jelölés”, amely a szerelem, a vonzalom alapját képezi. Mi az alapja a vágynak, a szexuális étvágynak, s hogyan ragadható meg a kifejezés, szexepil? Minek köszönhető a viszony-iszony, az intimitástól való félelem, s mi az, ami egyben le is rombolja a szenvedélyt? Továbbá, áttekintjük udvarlásunk evolúcióját a boksztól (hímek párharca) a Lovebox-ig – illetve még azon is túl… Végezetül, mindennapi PÁRbajaink: mitől lángol fel, perzsel meg, vagy alszik ki a tűz, illetve fenntartható-e hosszú távon a másik iránt a szenvedély?

Ahogy szeretnéd, hogy szeressenek...

A monogámia a párkapcsolatok legnagyobb próbatétele, s talán emberi létünk egyik legnehezebb kihívása. Egy szerető felbukkanása tönkre tudja tenni a legjobb házasságot, azonban meg tudja menteni a legrosszabbat is. A megcsalás a vészharang arra nézve, hogy a kapcsolatban elakadás van, valami nem működik, hírzárlat állt be. Mai inger-gazdag világunk amúgy sem a párkapcsolatoknak kedvez. Fogyasztói szemléletre buzdít: ha valami elromlott, dobd el, ne bíbelődj a megjavításával - úgyis jön a következő! Ebbe a rohanásba azonban mi is belefásulhatunk, előbb-utóbb kiéghetünk. A tartós viszonyok próbatételeivel való megküzdésről ráadásul gyermekként sem hallunk: ahol a mesék véget érnek, ott kezdődik a házasság. Mi a tartós kapcsolat titka, ami emberi természetünk sajátosságaira épít, emellett segít kivédeni azt, hogy illúziók rabolják el a boldogságunkat?

