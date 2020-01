A laboratóriumi vizsgálat nem igazolta a koronavírus jelenlétét Szlovákiában

A kormányfő a koronavírus miatt összehívott válságstáb hétfői ülése után közölte, hogy Szlovákiában három koronavírus-gyanús esetet vizsgálnak.

A vizsgálat eredménye mindhárom érintett személy esetében negatív volt.

Ezt Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő és megbízott egészségügy-miniszter jelentette be kedden.

Mint ismert, Szlovákia több biztonsági intézkedést is foganatosít a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében.

Ellenőrzik például a repülőterek, határátkelők és a kórházak felkészültségét is. A miniszterelnök felszólította az embereket, hogy oltassák be magukat influenza ellen és ne terjesszenek pánikot. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy ebben az időszakban érdemes megfontolni a külföldre utazást.

A Közegészségügyi Hivatal megosztott a nyilvánossággal egy telefonszámot (0917 222 682) és egy e-mail-címet (novykoronavirus@uvzsr.sk), amelyen keresztül az emberek információt kérhetnek a vírusfertőzés tüneteiről és elmondhatják a saját magukon tapasztalt tüneteket, hogy tanácsot kérjenek.

Tavaly év végén ütötte fel fejét a 2019-nCOV jelölésű koronavírus a kínai Vuhanban. A tüdőgyulladást okozó vírus előfordulásáról a világ több pontjáról érkezett jelentés, a legfrissebb hírek szerint a halálos áldozatok száma már száz fölé emelkedett.



(TASR/para)