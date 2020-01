Trump felvázolta, hogyan rendezné a palesztin-izraeli konfliktust

A Trump által javasolt kétállami megoldás értelmében - mint az elnök elmondta - Washington elismerte Izrael szuverenitását a ciszjordániai palesztin területeken létesített zsidó telepek felett, vagyis e telepek amerikai álláspont szerint Izrael szerves részei, továbbá Washington Jeruzsálemet Izrael Állam egy és oszthatatlan fővárosaként ismerte el.

Trump nem pontosította, hogy hol lennének Izrael határai a ciszjordániai területeken, vagyis hogy valamennyi zsidó telep feletti izraeli fennhatóságot elismeri-e. Az amerikai elnök egyben bejelentette, hogy kormányzata elismeri Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett is.

Donald Trump realistának nevezte a tervet, és úgy vélekedett, ez "hatékony lépés" a béketeremtéshez és alap a közvetlen tárgyalásokhoz. Ezek lefolytatására és egy részletesebb menetrend kidolgozására közös bizottságot hívnak majd életre - mondta, de arra nem tért ki, hogy az érintett felek mindegyike részese lenne-e ennek a bizottságnak. Mint fogalmazott: a tervezet "történelmi lehetőség" a palesztinok számára is az önálló államuk megteremtésére. "Elképzelésem mindkét fél számára előnyös" - szögezte le. Nyilvánvalóvá tette ugyanakkor, hogy a leendő palesztin állam megszületésének feltételei vannak. Mint mondta: a palesztinoknak egyértelműen vissza kell utasítaniuk a terrorizmus eszközét.

Közvetlenül azután, hogy közölte: Jeruzsálem Izrael egy és oszthatatlan fővárosa marad, bejelentette azt is, hogy az amerikai kormányzat nagykövetséget tervez nyitni Kelet-Jeruzsálemban, amelyet a palesztinok leendő fővárosának nevezett.

Az elnök ígéretet tett arra, hogy egyetlen palesztint sem fosztanak meg otthonától, nem költöztetnek el. Közölte azt is: amennyiben Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke a békét választja, az Egyesült Államok és más országok is minden erejükkel segíteni fognak. Közölte, hogy levelet küldött Abbásznak a béketervről. Trump kifejtette: sokat kell tennie a palesztinokért is, mert egyébként a béketerv "tisztességtelen lenne". Azt állította: a béketerv a palesztin gazdaság gyarapodását és a munkanélküliség csökkentését is lehetővé teszi. Trump szerint tíz év alatt egymillió munkahely jöhetne létre, és a bruttó hazai termék többszörösére növekedne.

Az amerikai elnök arra bíztatta a muszlim országokat, hogy támogassák a béketervét. "Itt az ideje, hogy a muszlim világ korrigálja az 1948-ban elkövetett hibát" - mondta, utalva arra, hogy az 1948-ban hozott ENSZ-határozat után a muszlim világ elutasította Izrael Állam elismerését.

Trump megköszönte Ománnak, Bahreinnak és az Egyesült Arab Emírségeknek a békerve kidolgozása során tanúsított együttműködésüket és közvetítésüket. Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő "történelmi napnak" nevezte a béketerv bejelentésének napját. Köszönetet mondott Trumpnak és kormányzata munkatársainak az előterjesztésért.

Az izraeli kormányfő közölte, hogy Izrael kész a tárgyalásokra egy leendő palesztin államról. Leszögezte: a palesztinoknak el kell ismerniük Izraelt "zsidó államként", és hangsúlyozta, hogy a palesztin menekültek nem kapnak jogot arra, hogy visszatérjenek a mai Izrael területére.

Netanjahu hangsúlyozta: a béketervvel Washington elismeri, hogy a palesztin területeken épült zsidó telepek Izrael részei, mert az amerikai elnök is elismeri annak fontosságát, hogy Izraelnek képesnek kell lennie önmaga védelmére a Jordán-völgyében és más vidékeken is. Az izraeli kormányfő stratégiai fontosságúnak minősítette az izraeli szuverenitást Ciszjordániában, amelyet bibliai nevén, Júdea és Szamária néven említett. Bejelentette, hogy valamennyi zsidó településre és a Jordán-völgy egészére kiterjesztik Izrael joghatóságát, vagyis izraeli törvényeket léptetnek életbe. Úgy vélekedett: az új béketerv reális és esélyt nyújt a tartós béke megteremtésére. Leszögezte azt is, hogy beleegyezett a palesztinokkal folytatandó tárgyalásokba, mert a Trump-tervet kiegyensúlyozottnak találja.

A tájékoztató után a Fehér Ház közleményben tudatta, hogy a Donald Trump által előterjesztett béketerv "demilitarizált" palesztin állam létrehozását irányozza elő. Az amerikai elnök kedden délután a Twitteren héberül és arabul írt bejegyzést tett közzé, továbbá mellékelt térképeket is. Ezek egyikén a ciszjordániai telepeket Izrael állam részeként tüntette fel.

Mahmúd Abbász palesztin elnök szerint az amerikai államfő közel-keleti béketerve egy "összeesküvés", amely nem fog sikerülni. Egy keddi televíziós nyilatkozatában Abbász azt is kijelentette Donald Trumpnak és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőnek címezve, hogy a népe jogai "nem eladók".

"Azt mondom Trumpnak és Netanjahunak, hogy Jeruzsálem nem eladó, jogaink nem eladók, nem képezik alku tárgyát. És a megállapodásuk, az összeesküvés nem fog sikerülni. Nem hajlunk meg, nem adjuk be a derekunkat... Azok után a képtelenségek után, amelyeket ma hallottunk, ezerszer is nemet mondunk... A palesztinok kitartanak amellett, hogy véget vetnek az izraeli megszállásnak és államot hoznak létre Jeruzsálem fővárossal."

