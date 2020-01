Együtt mulatott a Felvidék magyarsága a 10. Pozsonyi Magyar Vigadóbálon (FOTÓK)

Pozsonytól a Csallóközön, Mátyusföldön, Zoboralján, Ipolymentén, Gömörön és Bodrogközön keresztül az Ungvidéki Nagykaposig Szlovákia minden tájáról érkeztek vendégek a 10. Pozsonyi Magyar Vigadóbálra.

Az Opera Trio

Az Opera Trio a helyszínhez méltó színvonalú műsort adott, és valóra váltotta igéretét, hogy a népszerű opera részletek mai feldolgázásaival megkedveltetik a műfajt a közönséggel.

Csepregi Éva a 10. Pozsonyi Magyar Vigadóbálon, ahogy azt mondani szokás Megette a közönséget.

A 10. Vigadóbál i-jére a pontot éjfélkor Csepregi Éva tette fel. Csodálatos kisugárzású temperamentuma mindenkit elbűvölt, és olyan hangulatot teremtett amilyen a legjobb Neoton koncerteket jellemezte.

Just Show Band

Hajnali 5-ig nem is hagyott ez alább a 6 kitűnő zenészből álló Just Show Band partizenekarnak köszönhetően. A két vonzó énekesnőtől, akik szaxofonon és más fúvós hangszereken is játszottak, s briliáns hangszertudású zenész kollégáiktól csak nehezen vettek búcsút a vendégek.

A pozsonyi magyar gimisek elbűvölő nyitótánca.

És végezetül a 10. Vigadóbál egyik legszívmelengetőbb programnyitó élményéről a Pozsonyi Duna Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium elsőbálozóinak nyitótáncáról csak 1+1 szó: Elbűvölő volt!

Mezei Ernő és cigányzenekara.

Köszönjük.

Balla Igor, a 10. Pozsonyi Magyar Vigadóbál főszervezője

(BI)