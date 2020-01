Gál Gábor szerint a törvénysértő bíróknak számolniuk kell a következményekkel

Mindenkinek, aki törvényt sért, számolnia kell azzal, hogy a hatóságok egy idő után felfigyelnek a tevékenységére. Ez a bírókra is vonatkozik, jelentette ki csütörtökön Gál Gábor (Most-Híd) igazságügy-miniszter, reagálva a pozsonyi bírókat érintő rendőrségi razziára. A TASR hírügynökséget Zuzana Drobová, az igazságügyi tárca szóvivője tájékoztatta.

„Nem örülök neki, hogy a bírók között olyanok is akadnak, akik nemcsak hogy nem járnak elöl jó példával, de még a törvényeket is megsértik. Láthatjuk ugyanakkor, hogy a bűnüldöző szervek végzik a munkájukat” – mondta Gál, hangsúlyozva, hogy az igazságügyi tárca szorosan együttműködik a hatóságokkal. „Hiszem, hogy a mi munkánk is elősegíti az állami intézményekbe vetett közbizalom helyreállítását” – zárta a miniszter.

A rendőrség szerdai razziája többek között Monika Jankovská, Andrea Haitová, Denisa Cviková és Vladimír Sklenka bírókat érintette, valamint Norbert Bödör vállalkozót. Utóbbi ügyvédje, Adrián Kucek a TASR hírügynökségnek megerősítette, hogy lefoglalták Bödör mobiltelefonját, de eljárás nem indult ellene.

(TASR)