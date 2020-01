IDŐJÁRÁS: Nem fogják elhinni, milyen meleg lesz pénteken!

ÉJSZAKA:

Többnyire felhős időnk lesz, elszórtan azonban felszakadozik majd a felhőzet. A felhősebb helyeken, elsősorban északon helyenként eleredhet az eső. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -4 fok között alakul, északabbra -6 fok is lehet. Eleinte többnyire enyhe, hajnalban azonban felerősödő déli, délkeleti széllel is számolhatunk, akár 55 km/órás széllökéskekel .

PÉNTEK:

Felhősen, borultan indul a pénteki nap, több helyen is eshet az eső a reggeli órákban, 1600 méter tengerszint felett, keleten helyenként pedig 800 méter felett is már a hó. Az ország nagy részén 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton, délnyugaton és az ország déli részén is helyenként azonban 14 fokot is mutathat a hőmérőnk. Mindehhez ugyanakkor erősebb nyugati szél is társul, helyenként 60 km/órás széllökésekkel.

(SHMU)