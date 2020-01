Zsuzsovát az ágyba akarta vinni? Nem az a baj - a gyerekgyáros politikus véleményezte Danko ügyét

A "gyerekgyáros" celebpolitikussal, Boris Kollárral készített interjút az Aktuality.sk. Ebben a beszélgetésben szó esik arról, miként vélekedik a Sme rodina párt elnöke Andrej Danko szextelefonálgatásairól, meg arról is, milyen a viszonyuk Marian Kotlebával.

Kollár megértően kezeli Danko legfrissebb botrányát. Szerinte egy politikus nehezen ússza meg az ismerkedéseket a szociális hálón. Ő maga is ezernyi üzenetet kap naponta. Ha egy politikus nem tartja a kapcsolatot a választókkal, akkor soha senkivel nem fog találkozni, és igaz, akkor ilyen személyek sem veszélyeztetik, mint Alena Zsuzsová. Kollár elismerte, ez a kedden napvilágot látott kommunikáció nem egy tipikus politikus-választópolgár közötti beszélgetés volt, de ennél a kérdésnél is szolidarizált az SNS-es parlamenti elnökkel. "Na jól van, a közjogi méltóság is csak egy férfi és ha nem volt éppen nős, akkor miért élne aszkéta életmódot? Azzal, hogy valaki belép a politikába nem egy papi szemináriumba nyer bebocsátást".

Az ellenzéki párt elnöke úgy véli, Dankónak azért kellene lemondania, mert hazudott, mert eltitkolta, hogy beszélgetett Marian Kočner csalijával. Tehát nem azért kellene távoznia a pozíciójából, mert "az ágyba akarta vinni" Zsuzsovát. Hiszen a politikus "nőtlen férfi, azt csinál, amit akar" - így Kollár. Ezért aztán a pártja nem is támogatja Danko visszahívását a tisztségéből. "Az a cirkusz semmit sem oldana meg négy héttel a választások előtt" - véli. Bár azt elismeri, a korrekt az lett volna, ha beismerte volna, hogy ismeri Zsuzsovát. Azt ki tudja zárni, hogy Zsuzsovának hasonló felvételei vagy intim képei esetleg videói vannak önről? - hangzott a következő kérdés. "Nem tudom ezt kizárni, hogy 2010-2013 között nem nem vett fel. Azt azonban hozzá kell tennem, hogy akkoriban nem voltam politikus, ezért zsarolni sem tud engem. Azt viszont

száz százalékosan ki tudom zárni, hogy 2015 után valamilyen kapcsolatban is álltunk volna. Sem írásos, sem pedig vizuális kapcsolatban" - tette hozzá nevetve az ellenzéki pártelnök.

A Sme rodina kampánya szerint az igazságszolgáltatásba vetett hitet szeretné visszanyerni, ezért a következő kérdés azt firtatta, hogy nem érzi-e terhesnek a múltját. Hogy maffiózókkal tartotta a kapcsolatot, Zsuzsovával is kapcsolatban volt, vagy az, ahogy a Fun rádió épületének néhány helyiségét eladta a saját pártjának. Kollár azzal védekezett, hogy semmilyen állami pénzeket nem likvidált, csak a pártján segített egy tranzakcióval. A rendőrség munkáját semmiben nem korlátoznák, de már most is részlegesen szabadnak tartja a hatóság munkáját.

A Marian Kotleba vezette ĽSNS-szel kapcsolatban Kollár megjegyezte, amíg ez a párt nem értékeli át a holokauszthoz való viszonyát, amíg Tisót dicsőítik, akinek a hatalma a náci Németországtól eredt, amelyiknek az ideológiája alacsonyabb rendűnek tartotta a szlávokat. "Nem tudom, Kotleba miként érez, de én nem érzem magam alacsonyrendűnek" - szögezte le a politkius, akinek összesen 10 gyereke van kilenc különböző hölgytől. Arról nem is beszélve, tette hozzá Kollár, hogy a családja fele koncentrációs táborban lelte halálát, tehát a "nagymamám forogna is a sírban" egy ilyen együttműködés miatt.

