Hogyan szabotálják az MKP politikusai az R7-est

Miniszterként sok mindent átéltem már. Túlárazott versenykiírásokat, amelyeket megszüntettem, felelőtlen beszállítókat, akiket ki kellett rúgni az építkezésről, gondokat, melyeket meg kellett oldanom, de olyan projektekkel is van tapasztalatom, amelyek sikeresnek bizonyultak és ma már felújított vasútvonalakon közlekednek a vonatok és épülnek az utak országszerte. Most először kell szembesülnöm azonban azzal, hogy az MKP politikusai politikai érdekek miatt akár egy útátadást is hajlandók meghiúsítani, amely a déli régió lakóinak segítene.