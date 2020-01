Elfogták a békés otthonok rémét Nagymegyeren!

A 37 éves S. Dezider 2018 novemberében szabadult a börtönből, miután letöltötte ehhez hasonló, vagyon elleni bűncselekményekért kiszabott büntetését. A férfi nem most kezdte a bűnözést, amiről az is tanúskodik, hogy korábban ezzel együtt már 12-szer elítélte a bíróság – erősítette meg értesülésünket Mária Linkešová kerületi rendőrszóvivő.

A szóvivő közölte, az alig több, mint egy évet szabadlábon töltő férfit a nagymegyeri rendőrök fogták el, és két konkrét bűnténnyel már meg is gyanúsították.

Hivatalos úton egyelőre meg nem erősített információink szerint ő törhetett be egy idős személyhez Nagymegyeren január 16-án, majd két nappal később Alistálon is, többek között bankkártyát is lopott, amit próbált használni is. Úgy tudjuk, a fickó leginkább idősekre specializálódott, nem egyszer kivárta, míg elmennek misére, majd kirámolta az üresen hagyott házat.

Nagymegyeren az ősz folyamán is számos konkrét betörés híre jutott el hozzánk, október 27-én például a Kurtaszer utcában egy házból szerszámokat, fúrót, fűrészt tulajdonítottak el,november 9-én pedig az izsapi Gyöngyvirág utcában járt egy betörő, aki az ablakot felfeszítve jutott be, majd fújt meg szintén egy fúrót, csiszolót. Értesültünk egy további betörésről, melynél a tettes ékszereket fújt meg, és egy szomszédos kamera rögzítette is az alakot, viszont kapucnit viselt.

Azt egyelőre nem tudni, milyen konkrét bűncselekmények köthetők S. Deziderhez a fent említettek közül, de egy ideig bizonyára nem fog újabbakat, ugyanis két nappal az alistáli betörés után a nagymegyeri körzeti rendőrőrs bűnügyi osztálya által folytatott intenzív operatív nyomozásnak köszönhetően letartóztatták.

„A városban az utóbbi hetekben már meglehetősen feszült volt a helyzet, a gyanúsított letartóztatásával pedig a nagymegyeri lakosok egy kicsit fellélegezhetnek. A vizsgálótiszt két konkrét betöréses lopással gyanúsította meg, melyet továbbiak követhetnek, éppen ezért javaslatot tettek a vizsgálati fogságba helyezésére” – fejtette ki az ügy kapcsán Linkešová.

A férfit a bíróság végül január 23-án vizsgálati fogságba helyezte. Amennyibe beigazolódik a bűnössége, többszörösen visszaeső bűnözőként információink szerint háromtól tíz évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

