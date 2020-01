Nagyok az elvárások, ezért nagy lehet a pofára esés is - interjú Bugár Bélával, a Híd első emberével

Bibliaismeretből jeles, de a szextelefonálás nagy dobra verését veszélyes játéknak tartja. Ettől még a cukra is felmegy a Híd párt elnökének. Kutyája van akkora politológus, mint az, aki mondjuk Matovičot jobbnak tartja Ficónál. Az MKP-Híd összefogását szerinte a Fidesz egy kérése hiúsíthatta meg. Meg a fenyegetése: nem kaptok pízt! Mindez pár nap leforgása alatt történt. Szóval nehogy valaki azt higyje, erről a ménkű, vagy egy meteorit tehet. És amíg a politikusok anno Pápayékkal foglalkoztak, Kočner mindenkit behálózott. Egy szerencse, hogy az élő nehézfiúk szépen énekelnek. De a jobb világ a következő garnitúra tökösségétől is függ.

Annyira őrült, hogy megkerülhetetlen a téma: mit szól a Danko-Zsuzsová féle szextereferéhez, amit telefonon bonyolított le a két személy?

Egyetlen dolgot kell figyelembe venni. Választási kampányban nem szabad reagálni arra, ha Andrej Danko, vagy Boris Kollár, esetleg Daniel Lipšic kerül ilyen helyzetbe, mert ilyenkor a legdisznóbb dolgokat húzzák elő. És ezzel én ezt a kérdést be is zárnám.

Csak arról lehet előhúzni ilyet, akiről létezik ilyen felvétel.

Ezt honnan tudja?

Önről valószínűleg nem kerül elő ilyen anyag. Vagy igen?

Remélem, hogy nem, hacsak valaki nem gyárt egyet. De komolyra fordítva a szót, azt se tudjuk, ki mindenkről készült felvétel ezzel a nővel, aki hat különböző álnevet használt. Az előbb felsoroltak azt se tudták, kivel álltak szóba. Elutasítom, hogy erre reagáljak egy hónappal a választások előtt, hogy ki kivel kommunikált, mert szelektíven jelennek meg az információk.

Amikor ez a szextelefonálás előjött, Dankóval éppen együtt látogattak meg egy híres portugáliai zarándokhelyet. Látta a házelnök arcát az első reakciójakor?

Ideges volt, hiszen ez szétverheti a mostani kapcsolatát. Mert az újságírók elküldték az élettársának a korábbi kommunikációt is. Disznóságnak tartom, hogy kampányban személyes levelek kerülnek ki. Mert akkor beszélhetünk Grendel Gábor ügyeiről is, …

De ő nem a parlament elnöke.

Elnézést, de parlamenti képviselő. Ma még nem házelnök, de később lehet, hogy az lesz. De nekem az ő kikerült beszélgetésétől is felment a cukrom. Az egy másik dolog, hogy nem kellene ilyet csinálnia egy politikusnak, de ez privát, négyszemközti társalgás. Olyan, amilyet Zsuzsovával Lipšic is folytathatott, aki most védőügyvédként dolgozik. Az ilyen szelektív szivárogtatással befolyásolni lehet a választásokat és ezeknek a beszélgetéseknek semmi köze a pollitikához. Veszélyes játékot űz a média.

Visszatérve a fatimai látogatáshoz, adja magát a kérdés, hogy milyen fura küldöttség az, amelyiknek tagja Zsuzsová két rajongója – Martin Glváč és Danko...

Ezért kellett közéjük egy tisztességes személy is, nem gondolja? Viccet félretéve, amúgy nem csak így hárman mentünk.

Éppen az ilyen összetételű delegációk miatt lehet sokak véleménye az, hogy a Híd korpa közé keveredett...

És mit mond a Biblia? El kell választani az ocsút a magtól. Nem engem fognak kiválogatni...

Látni, hogy Fatimába menet felkészült a szentírásból. Most ocsúdunk fel, milyen kemény fába vágtuk a fejszénket ezzel a témával.

Keménybe, mert van bennem egy titánlemez, de ez az én keresztem.

A tényleges politikai összefogás hiánya meg a hazai magyar választóké. Ön szerint miért hiúsult meg a két hazai nagyobb párt – a Híd és az MKP – választási együttműködése? Az egyeztetések legutolsó felvonásában, amikor már öt tömörülés ült le egy asztalhoz, az MKP, a Magyar Fórum és az Összefogás azt vetették a Híd szemére, hogy az nem volt hajlandó kerek perec kijelenteni, a Smerrel nem működnének együtt. Ezzel szemben a Híd azt mondta, majd a választásokat követően az öt párt képviselője konszenzus alapján döntsön a hogyan továbbról.

Kezdjük talán ott, hogy a két jelentősebb politikai szervezet – a Híd és az MKP – megegyezett a Régiók Pártja Híd MKP nevezetű választási párt létrehozásában, közgyűlést is összehívott az átalakítandó MKDSZ erre a célra, összeállt a jegyzőkönyv is, amit csak be kellett nyújtani a belügyminisztériumba, és már csak egyetlen lépés maradt hátra: még jóvá kellett hagyni ezt az egészet a Híd és az MKP elnökségeinek pár nappal később. Aztán a Híd elfogadta, amiben megegyeztünk, az MKP meg elutasította. Hogy most mi történt ez alatt a három-négy nap alatt, részben erre utal az az állítólagos fideszes levél, amit Kubatov Gábor írhatott meg, felróva az MKP-nek, hogy miért tárgyalnak az árulókkal, hiszen már elég pénzt adtak a parlamenten kívüli pártnak.

Ennél az állítólagos levélnél a dátumok nem ültek.

Ez nem lényeges. Ez igaz lehet, ahogy Orbán Viktor kijelentetése is, hogy a magyar kormány körme alatt egy Híd alakú tüske van, amit el kell távolítani. Az volt az egyezségünk az MKP-val, hogy létrejön ez az említett választási párt, és aztán leülünk tárgyalni a többi kisebb párttal. Ezt utasította el az MKP, és aztán már csak arról szólt az egész történet, kinek a kezében marad a Fekete Péter. Hogy hazudnak, azt az is bizonyítja, hogy azóta x-szer kimondtuk, hogy a Smerrel nem működünk együtt. Pont.

A Smer Híd általi elutasítása csak később történt.

Még egyszer. Ha én akkor nem akarom kimondani, akkor később miért mondanám ki?

Mondjuk azért, ami aztán később többször is elhangzott, hogy miután más pártokkal alakított ki a Híd szövetséget, az egyiknek - a Šanca nevezetűnek – az volt a követelése, hogy nyíltan ki kell mondani, a legerősebb kormánypárttal nem szabad együttműködni.

De azok után, amik napvilágra kerültek, hogy egymás után potyognak ki a Smer által itthagyott csontvázak, azok után többször jeleztük, nem kérünk belőlük. Sőt, azt is nyilatkoztam, hogy egyre több terhet jelentő személy mozog a Fico-féle párt környékén. Ennyi.

Lehet, hogy egyszerűbb lett volna a tárgyalások legutolsó fázisában egyértelműen kijelenteni, hogy a Smerrel nem, és punktum.

Ott semmi másról nem volt szó, csak arról, hogy az MKP és a két kisebb párt nem akart velünk megegyezni, mert a Fidesznek ez volt a kérése. Az, hogy a Híd maradjon ki az együttműködésből...

Erre nincs semmilyen bizonyíték. Ez csupán a „híres” köröm alatti tüske "példabeszéd" alapján feltételezhető.

Ilyen információk áramlottak. Olyan fideszesektől is, akik éppenséggel nem osztják Orbánnak ezt az előbb említett véleményét.

Lenne ilyen fideszes?

Van, sőt. Nem is alacsony beosztásban.

Melyik a legmagasabb pozíciót betöltő ilyen politikus, akit meg lehetne említeni? Mondana nevet?

Mondhatnék, de nem fogok ilyet tenni. Nem fogok olyan embereknek ártani, akiken aztán nem tudok segíteni. Hozzáteszem azt is, hogy ennek az összefogásos valaminek egyetlen egy célja van: az, hogy ha már ők nem is jutnak be, legalább a Híd ne kerüljön be a parlamentbe. Ezt a feladatot kapták. Amikor azt mondtuk, rendben van, mondjunk nemet a Smerre, de mondjuk ki ugyanezt Igor Matovičcsal kapcsolatban is, mert például ők akadályozták meg a kettős állampolgárság szankcionálásának eltörlését és amikor erről szavaztunk, az OĽaNO-sok Slota nevét kiabálták a parlamentben, hogy csak a nemzetiek korábbi vezére tudja megállítani a magyarokat. És aztán most ennek az OĽaNO-nak az elutasításába nem akart belement az MKP.

Azért ha Matovičot és Ficót összehasonlítjuk, csak jobb valamivel az OĽaNO vezére?

Ha valaki ilyet mond, az annyira ért a politikához, mint a kutyám. Mi tartja meg a kormányt? 76 képviselő, plusz, mínusz, autóbusz. Matovič egyetlen választási időszakban sem tudta megtartani a képviselőit, mert a tömörülésében sok a független személyiség. És ezeknek az embereknek a politikai felelősségérzete kevesebb mint a kutyámé, ezt komolyan mondom. Egy kormányt úgy lehet működtetni, ha a kormánypártiak képesek a kompromisszumra. Az OĽaNO-sok ezen képessége meg egyenlő a nullával. Marketinggel nem lehet politikát csinálni.

És ami a lényeget illeti, elismétlem: volt köztünk – a Híd és az MKP között - egy megállapodás, amit aztán Menyhárték felrúgtak. Mi történt hirtelenjében? Az alapokat végigtárgyaltuk, olyan részletekbe is belementünk, hogy hogyan működne a parlamenti frakciónk. Azt is tisztáztuk, hogy a választási pártunk, amelyik megkapja az állami támogatást, hogyan pénzeli majd az irodáink fentartását. Ilyen apróságokba is belementünk.

Aztán eltelt pár nap, és minden megváltozott. Mi a ménkű történt? Leesett egy meteorit és fejbe vágta a fél MKP-t? Nem. Csak a Fidesz odaszólt, hogy "nem kaptok pízt".

Szóval ön szerint a Fidesz áll a háttérben.

Harminc éve vagyok a politikában és tudom, hogyan működik a Fidesz. Miután megegyeztünk a választási pártunk lényegi részleteivel kapcsolatban, előre megmondtam Menyhártéknak, gyerekek, hívjátok össze korábbra az elnökséget, ne várjatok három napot...

Hogy ne maradjon idő megfúrni a megállapodást?

Persze. Mondtam nekik, „szét fogják verni az egyezséget”. „Dehogy fogják” - hangzott a válaszuk. Paccs, aztán megtörtént. Ismerem a módszereiket. Megállapodásunknak mi volt a lényegi eleme? Hogy a Csemadok ott legyen ebben a csapatban. Ki volt a leggyengébb láncszem? Bárdos Gyula. Honnan kapja a pénzének egy részét? De most már ne a múlttal foglalkozzunk...

Akkor nézzünk a jövőbe. Kinek a felelőssége lesz, ha ne adj isten nem kerül be egy magyar párt sem a törvényhozásba.

A felelősség azé, aki elutasította a két nagyobb párt már letárgyalt választási pártjának létrehozását. És amúgy meg lesz magyar párt a parlamentben, mert mi bent leszünk. Érzem is, meggyőződésem is, hogy bejutunk.

Ha mégsem?

Nekem nem az a feladatom, hogy ilyen kérdésekkel foglakozzak. Most azon kell, hogy törjem a fejemet, hogy minél jobban megmagyarázzam az embereknek, hogy az ami most van, az nem biztos, hogy a választások után megmarad. És nem csak arról beszélek, hogy a szlovák-magyar feszültség helyett van valamiféle szlovák-magyar együttműködés. De arról is, hogy ebben a környezetben, amit az elmúlt néhány évben sikerült kialakítani, mentjük, ami menthető, a kultúránkat, az iskoláinkat, bővítjük a jogainkat.

De nem biztos, hogy a választások után ez így is marad. Itt van például a PS magyar platformja, közben meg a párt egyik képviselője, Martin Poliačik a kisebbségi iskolák megmentése ellen szavazott.

Vagy ott van a szintén PS-es Martin Dubéci, akinek még hidas korszakában a legnagyobb problémája az volt, hogy a röplapjainkra miért kell magyar szöveg is. Ezek az emberek fogják intézni a kisebbségi ügyeket? Vagy vegyük Andrej Kiskáékat: ha megnézzük a programját, a választási rendszer megváltoztatásával kinyírnák a magyar és az egyéb kisebbségi pártokat.

Négy választási körzetet hoznának létre, ami rendben van, de ezeken belül előírnák, hogy a körzetek minden régiójában kötelező jelöltet állítani. Mi még jobb helyzetben vagyunk, de mondjuk, ha az MKP indít valakit Kelet-Szlovákia déli területein, akkor ugyanezt muszáj lesz északon, Zamaguriában vagy a Szepességben is megtennie.

Most akkor az MKP nevében tiltakozik?

Azok nevében, akik aztán képviselet nélkül maradhatnak. Aztán amikor rákérdeztem Kiskánál a kisebbségi programra, azt válaszolta, hogy ott van például a kettős állampolgárság kérdésének rendezése. Hát erre csak annyit mondhattam, hogy édes fiam, ez lenne a kisebbségi program? Hiszen több ezer nem magyar ember vesztette el állampolgáráságát, azok miért lennének kisebbségiek? Ez nem normális! Ilyen embereket szeretnének választani a szlovákiai magyarok?

Van itt egy logikai megbicsaklás, ami a feltételezett Fideszes magatartást illeti. Orbán Viktorék már többször jelezték, nekik a smeres kormány a legelfogadhatóbb Szlovákiában. Ilyen alapon meg azt kellene mondania a Fidesznek, hogy kedves MKP, vegyetek vissza ebből az elutasításosdiból, ti pedig, hidasok, milyen jó gyerekek vagytok, azzal működtök most egy kormányban, aki számunkra kedves.

A Hídat dicsérni nem fogják, mert nem vagyunk etnikailag tiszta párt. A Smer elutasítása miatt viszont az MKP megkapta a dádát. Azóta nem hangzik el az, hogy a Smerrel nem közösködnének, helyette most már azt mondják, kormányt kell váltani. Aki viszont kormányváltásról beszél, az hülyére veszi a választót, hiszen minden parlamenti választás után kormányváltás következik.

Nekem úgy tűnik, az Összefogásosok és a Magyar Fórumosok nem hagyták abba a Smer elutasításának hangoztatását.

De az MKP-sok már nem mondogatják ezt.

Játszunk a gondolattal: ha bejutna a parlamentbe az MKÖ, a Fidesz abba az irányba tolná az MKP-t, hogy működjön együtt a Smerrel? Ilyen esetben széthullhatna ez a hármasfogat?

Ezen spekuláljon az, aki akar. Nekem sokkal fontosabb dolgom van, az, hogy mi sikeresek legyünk. Az elmúlt években bizonyítottuk, csak akkor lehet eredményt elérni, ha ott vagyunk a kormányban. És rengeteg eredményt tudunk felmutatni.

Mi szólt amellett, hogy Érsek Árpád legyen a listavezető? Készült felmérés, ki kerüljön az élre?

Aki figyeli a helyzetet, látja, hogy olyan régiókban, ahol korábban nem építettek, nem javítottak utat, most beindult a fejlesztés. Sok helyen még csak tervezik, de az emberek már tudnak róla, mert a nyomvonal környéki önkormányzatokkal folynak az egyeztetések. Az építkezés nem csak az R7-esnél indult be, hanem Kassánál is, ahol három és fél év alatt megcsinálták a 14,5 kilométeres autópályát. Vagy itt van a szoroskai alagút ügyének előrehaladása is. Említhetném az R2-est is, ami Losoncot és Rimaszombatot is érinti. Ezért tehát sokan sikeres miniszternek tartják őt.

Sólymos Lászlót is sikeresnek tartották, hogyan esett a választás a közlekedési miniszterre?

Elég sokat gondolkodtunk és beszéltünk erről a kérdésről. Magam is beszéltem Sólymossal, aki szintén azon a véleményen volt, hogy legyen az Árpi a listavezető, mert ő hitelesebb lenne. De Sólymos is sikeres, korábban nem volt ilyen eredményes környezetvédelmi minisztere az országnak.

Vele kapcsolatban most inkább a sajnálatos incidensétől hangos a sajtó. Az első hírek erről az éttermi konfliktusról még elég meredeken hangzottak. Ön hogyan reagált, amikor értesült erről?

Intézkedtem.

Ez keményen hangzik.

Jeleztem, hogy ügyvédet küldök, ha kell. De nem volt rá szüksége. Az események hátterében az állt, hogy Sólymos értesült az édesanyja rohamosan romló egészségi állapotáról és pohár után nyúlt a testvérével együtt. Laci nagyon szorosan kötődött az anyukájához, és ez odavágott neki. Ahogy nyilatkozta is, érzelmileg nem tudta kezelni a helyzetet. Én mondtam neki, a sajtótájékoztatón mondd el, miért történt ez, de ő nem volt hajlandó erről beszélni. Ok, rendben, ez az ő dolga.

De ha igazak a beszámolók, azzal nem volt elegáns előhozakodnia, hogy ő egy miniszter.

Így van. De abban a stresszes helyzetben, ha üres gyomorra iszik valaki, az mindjárt az ember fejébe száll. A lényeg az, hogy Laci aztán tisztességesen rendezte is ezt az egész kérdést.

Támogatta azt a lépését, hogy lemondjon másnap? Nem is próbálta meg lebeszélni őt?

Támogattam őt. És ez az ő döntése volt. Jelezte nekem, hogy sajtótájékoztatót fog tartani, ahol elmondja, mi történt, amiért elnézést kér. Ellenkező esetben amúgy is darabokra szedte volna őt a sajtót. Meg engem is, hogy nem lépünk.

Így viszont a politikai kultúra bajnokát látta benne, hogy ilyen gyorsan távozott a posztjáról.

Hát ilyen még nem történt Szlovákiában. Nem számítottam arra, hogy ennyire pozitív lesz a visszhang.

Jakab Elemér ungvári diplomájával kapcsolatban nem lett volna hasznos egy hasonlóan gyors döntés?

Mi a probléma a diplomával? Az, amit a sajtó mond vagy az, ami az igazság?

Mi is az igazság?

Elemér megmutatta nekünk a diplomamunkáját, azt mondta, bármelyikünk elolvashatja. Behozta a frakciónk irodájába, a diplomájával együtt.

És milyen nyelven írta?

Ön szerint? Milyen nyelvet használnak ott?

Tételezzük fel, hogy ukrán nyelvű a szakdolgozat. Tehá akkor azt ki írhatta?

Oroszul is írhatta, ez az egyik dolog. És ha mondjuk angolul végzi az ember a tanulmányait, de nem bánik biztosan a nyelvvel, akkor írhat a saját nyelvén is és pénzért lefordíttatja, zum beispiel. Amikor például én írtam szlovákul a diplomamunkámat, a Spájkovanie stelitových doštičiek na nábehové hrany titánových lopatiek címűt...

Ez úgy hangzik, mintha a saját porckorongsérv műtétjéről írta volna a szakdolgozatát...

Lüke megjegyzés. Na, szóval a saját dolgozatomat is anno átnézettem, hogy jó legyen, de így is van benne két hiba. Szóval ezzel nincs probléma.

Tehát Jakabra visszatérve az feltételezhető, hogy a szóbeli vizsgákat szlovák-orosz keveréknyelven tette le, és aztán a dolgozat megírásakor...

Na ez az, amiért a sajtót ki nem állhatom, megy az állandó vájkálás. Ez megy, ebben a világban.

A politikus ott van, szem előtt.

Ha a politikust akarják nyírni, akkor a politikus is visszakérdezhet. Amúgy meg azt állítom, hogy ahhoz, hogy valaki ilyen vagy olyan politikus legyen, ahhoz nem kell iskola. De mi ezt az ő kérdését lezártuk, behozott mindent, megmutatta. Ennyi, kész.

Az Összefogás meghatározása szerint mindenesetre ő az egyik „feketelistás” hidas politikus. Arról van tudomása, hogy az MKP-sok közül kik szerepeltek ebben a jegyzékben? Mert ezek a nevek valahogy elmaradtak aztán.

Tudom, kikről van szó. De ezt rendezzék le egymást között. Ez legyen az ő harcuk.

Rajta szerepelnek az MKÖ választási listáján ezek a kifogásolt személyek?

Persze.

Csáky Pálon kívül kicsoda?

Vannak néhányan. De ez az ő problémájuk. Egymást pofozgatják, óriási a feszültség a soraik között. De miért törődjek azzal, ami náluk van? Hogy Simon Zsoltira mondjuk neheztel Ciprusz Zoltán, mert megelőzi őt a listán? Miért törődjek azzal, hogy Orosz Örs arra használja az egész kampányt, hogy esetleg több pénzt húzzon le. Mi közöm hozzá?

Ha semmi, akkor foglalkozzunk mással. Például azzal, hogy nem lehet vita közöttünk abban, hogy Szlovákia mostanság meglehetősen ramaty arcát mutatja.

Az biztos...

Hogy a most zajló súlyos bírósági ügyek – mint például Kuciak-gyilkosság - pereit követve is látjuk, az igazságszolgáltatás és a rendőrség hosszú időn keresztül összejátszott a bűnözőkkel. Ön, aki 30 éve politikus, miben látja a hibát? Hogyan kerülhettünk ide?

Nem figyeltünk oda eléggé. Mi a „komoly” maffiára összpontosítottunk. A Pápayék meg a Sýkoráék ellen fogadtunk el törvényeket, mindig szigorítani kellett a jogszabályokat, mert az ügyvédeiknek köszönhetően állandóan megkerülték azokat. Most már ülnek a nehézfiúk, és szépen énekelnek, már akik megmaradtak. A többség, arrivederci, elköltözött a túlvilágra. Szegény ördögöknek van mit csinálniuk a pokolban.

Nem figyeltek oda a fehérgalléros bűnözőkre?

Míg mi próbáltuk erősíteni a demokratikus intézményeket, azalatt egyesek kiépítették saját rendszerüket. Akik azon fáradoztak, hogy legyen mindehol összeköttetés, akit bármikor fel lehet hívni. A fegyveres maffia is hasonlót csinált, megvoltak a maguk rendőrei. Kérdezzék csak meg Spišiakot, a dunaszerdahelyi exrendőrfőnököt, hogyan működött ez. Kiépítették a saját rendszerüket, a rendőrségen, a bíróságon és az ügyészségen. A Kuciak-gyilkosság után látjuk, mi minden potyog ki a szekrényből. Sok mindenért lehet szidni Kočnert, de az elmentett felvételeivel hozzájárult ahhoz, hogy kiderülnek a disznóságok. Ebben „segített”.

Az alapos dokumentálásának köszönhetően.

Annak, igen. Meg annak, hogy nem semmisítette meg azokat. Az előbukkanó ügyek hatására rákényszerítettük a koalíciós partnereket, hogy módosítsuk az országos rendőrfőkapitány megválasztásának módszerén. Ma már öt évre választjuk meg a főrendőr személyét, addig nem lehet hozzányúlni. Amint Lučanskýt megválasztottuk, megváltozott a hozzáállás is, az adócsaló Bašternákot leültették. Tisztul a NAKA, tisztul a rendőrség, ma már nem probléma bírókat és ügyészeket eltávolítani a tisztségükből.

És ehhez az egész változáshoz a Kuciak-gyilkosság járult hozzá.

A gyilkosság utáni helyzet, igen. Azt eddig nem is sejthettük, hogy ennyire be volt hálózva minden. Hogy ha azt akarta Kočner, akkor a bíró a javára döntött. Megoldható volt, hogy a rendőrségről eltűnjenek ügyek. Ezeket a dolgokat még csak nem is gyanítottuk, hogy ennyire behálózta az egész rendszert. És ahelyett, hogy fogtuk a sátorfánkat és eltűntünk volna, azt mondtuk, próbálunk ellene tenni. Ezért hoztunk néhány olyan törvényt, ami szorítja a hurkot az ilyenek nyaka körül.

Mi vezethetett ahhoz, hogy kiépülhetet egy ilyen mindent behálózó rendszer?

Gondoljunk bele abba, hogy Kočner mikor kezdte építeni a rendszerét. Az már 1992-93-tól működött. Míg mi a demokrácia megerősítésén töprengtünk, ő meg azon spekulált, hogy hol mindenhol találjon magának embereket. Több mint 26 éven keresztül építgette azt a rendszerét, amit kitalált magának. És büntethetetlennek képzelte magát. Szerintem még most is azt hiszi, hogy nem sikerül rábizonyítani, hogy ő volt a gyilkosság megrendelője.

Ez valóban elképzelhető?

Politikusként én ilyen találgatásokba nem megyek bele. Azért nem, mert ez nem a mi dolgunk. Nekünk az a feladatunk, hogy megteremtsük a feltételét, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel. Ha hülyeséget csinál egy bűnöző, akkor börtönben a helye.

A környezet most már adott, hogy ez így működjön?

A kezdetén vagyunk a folyamatnak, az elején. Tisztul a helyzet, de nem merném azt mondani, hogy hurrá! A jelenlegi rendszer egyik építője maga Daniel Lipšic ügyvéd volt, aki belügy- és igazságügyi miniszterként is működött. A nagy gépezetben mindannyian fogaskerekek, esetleg néha homokszemek vagyunk. Most persze mindenki erre a kormányra mutogat, mert ez a kormány így meg úgy. Ez nem igaz. Kočner nem most került a színpadra, csak most bukott ki. Bašternák dettó.

Hány esztendő kell ahhoz, hogy legalább közepes szintre tisztuljon az igazságszolgáltatásunk?

Hát ha a következő garnitúra elég tökös lesz, már elnézést a kifejezésért, akkor négy év alatt nagyon sok mindenen lehet változtatni. Mert nekünk csak néhány dolgot sikerült javítanunk a rendszeren, hiszen sok kompomisszumot kellett kötni a koalícióban.

Egyesek arról beszélnek, olyan rendszerváltás előtt állunk, amilyet 1998-ban is megélhettünk, a mečiarizmus alkonyán. Ön szerint valós ez a párhuzam?

Igazságügy szempontjából biztosan váltásra van szükség. Amit beindítottunk, az csak a kezdet. Mečiar alatt azonban olyan dolgok történtek, amit azért most nem tapasztalhattunk: akkor tombolt a vadprivatizáció, az államfő fiát elrabolták, aztán ezzel összefüggésben megölték Remiášt, és ezekért a dolgokért akkor külföldről tiltakozó jegyzékek érkeztek. Most azért ilyen nincs. De biztos, hogy hiba történt. A politikusok nem figyeltek oda arra, hogy párhuzamos rendszer épült ki, amit le kell rombolni. Ez azt jelenti, hogy el kell kapni azokat, akik hagyták behálózni a rendőrséget, bíróságot, ügyészséget.

Megoldható ez?

Attól függ, mennyire tudatosítja a következő kormány, hogy ez az embereknek az elvárása. A lényeg, hogy olyan törvényekre van szükség, amelyek egyre ritkábban adnak lehetőséget a csalásra. Aztán lassan itt a főügyész megválasztása is.

Ha kormányt alakítana a PS, Kiskáék, a KDH, Matovičék, az SaS és mondjuk Kollárék, ezek hatan hogyan tudnának megegyezni a közös jelöltben? Ezt mondja meg nekem valaki. Olyan emberben, aki elég tökös lesz.

Kollárnak van mitől félnie, meg lehet kapargatni a dolgait. Matovič adócsalásai elévültek, de vannak más ügyei is, amik még megpiszkálhatóak. 2011-ben mondta ő, hogy 20 milliót ígértek, ha pottyan a kormány. Nem mással tárgyalt akkor, mint Kočnerrel. Ezért mondom, óvatosak legyünk.

Szóval akkor mégsem annyira biztatóak a kilátások...

Nem látom a jelenlegi ellenzéknél, hogy előre gondolkodnának. Közben meg nagyok az elvárások, ezért nagy lehet a pofára esés is.

(sárp)