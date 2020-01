„Ne csináljunk cirkuszt” – Fico ezúttal Blaha miatt tombol

„Nem normális, hogy megtagadjuk a történelmet, hogy a Csehszlovákia és Szlovákia felszabadításával összefüggő szimbólumokat úgy kezeljük, mintha valami bűncselekménnyel lennének összefüggésben”

- jelentette ki Fico a közösségi hálón közzétett videóüzenetében, és emlékeztetett, hogy a felszabadítás során több ezer orosz katona vesztette életét. „Tiszteljük ezeket az embereket, és ne csináljunk cirkuszt” - tette hozzá.

Fico kampányhúzásnak tartja az eljárás megindítását. „Azt akarjuk meggyalázni, aminek szentnek kellene lennie ebben az országban” - mondta Fico, aki Besztercebányán tartott sajtótájékoztatóján is kiált Blaha mellett.

Az ominózus bejegyzést Blaha 2019. december 10-én osztotta meg, a hozzá mellékelt fotón a Smer-SD elnöke mellett áll, öklét magasba emeli, a másik kezében pedig ötágú vörös csillagot tart, melynek közepében sarló és kalapács látható.

Fico azt mondta, a csillag az ő születésnapi ajándéka volt Blahának, és Oroszországból hozta.

Blaha korábbi reakciójában az Európai Emberi Jogi Bíróság egyik döntésére hivatkozott, mely szerint e szimbólumok többféle jelentéssel bírnak, többféleképpen értelmezhetők.

Fico a sajtótájékoztatón azt is kijelentette, róla nincsenek a médiának semmiféle telefonbeszélgetései vagy üzenetei. Azt mondta, megérti azoknak a politikusoknak a botlását, akik egy számukra ismeretlen nővel beszéltek telefonon, és nem tudták, hogy Alena Zsuzsováról van szó, akit a Kuciak-gyilkosság megszervezésével vádolnak. Zsuzsovával Andrej Danko házelnök, az SNS elnöke is többször beszélt telefonon. Danko azt állítja, számára csak egy virtuális nő volt, nem tudta, kiről van szó, nem ismerte és nem találkozott vele.

„Egyetértek azzal, amit Andrej Danko mondott. A férfiak férfiak, néha küldenek nekik egy szép fényképet, aminek valószínűleg semmi köze a valósághoz. Előfordul, hogy elkövetnek ilyen botlást”

- jegyezte meg Fico. Szerinte az ilyen félreértéseket úgy lehet elkerülni, hogy ismeretlen számot nem vesznek fel, nem válaszolnak ilyen telefonokra, nem reagálnak a túl szép nők fényképeire. Azt is hozzátette, ő nem használ olyan alkalmazásokat, mint a Threema vagy a WhatsApp, és ismeretlen telefonszámokra nem reagál.

Emlékeztetett, hogy Boris Kollár, a Sme rodina elnöke is kapcsolatban volt Alena Zsuzsovával, állítólag pénzt is küldött neki. Zsuzsová üzeneteket írt Martin Glváčnak is, és Fico szerint Daniel Lipšicnek talán több köze volt hozzá azon túl, hogy találkoztak.



(TASR/para)