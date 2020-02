Közel ezren tüntettek Rimaszombatban Kotlebáék ellen

A Kotleba pártja elleni tüntetést a Rimaszombat a gyűlölet ellen címen szervezte a Merjünk gyorsítani (Odvážme sa zrýchliť) rimaszombati csoport, amelybe Jozef Šimko polgármester ellenzéke tartozik. „Rimaszombat sokféle nemzetiségű, etnikumú és vallású ember otthona, akik békésen élnek együtt, tisztelve egymás nyelvét, kultúráját és vallási sokszínűségét. Tudassuk hát velük együtt, hogy nekünk itt nincs szükségünk a gyűlölet terjesztőire, hogy nem akarjuk itt őket” - írták magyarul is a meghívóban.

Politikusok is Kotleba ellen

A helyi szlovák, magyar és roma aktivisták mellett a tüntetőket támogatta több ismert politikus is. Részt vett a tiltakozáson a Híd által delegált két államtitkár, Ondrejcsák Róbert (védelmi minisztérium) és Rigó Konrád (kulturális minisztérium) is, és ott volt Pavel Sybila, a PS/Spolu képviselőjelöltje is.

Ondrejcsák már a tüntetés előtti napon jelezte részvételét. „A nácizmus és a fasizmus támogatói gyűlést szerveznek szülővárosomban, Rimaszombatban. Mivel nagyon szeretem Rimaszombatot, személyes kérdésként kezelem az ügyet. Ott töltöttem fiatalságom nagy részét, ott jártam iskolába. Rimaszombat egy régi, történelmi város, ahol szlovákok, magyarok, romák élnek egymás mellett, békében.

Az én szülővárosomban nincs helye sem a nácizmusnak, sem a fasizmusnak”

– írta Facebook-posztjában.

Rigó is a Facebookon idézett beszédéből. „Ebben az országban minden ember egyenlő. Van tapasztalatunk a nácizmussal, van tapasztalatunk a fasizmussal. Ezért olyan fontos, hogy ennyien itt vagyunk ma este, és nemet mondunk Kotlebának” - mondta Rimaszombat főterén.

Az MKP-s politikusok hiányoztak

A felszólalók közt nem szerepeltek az MKP helyi önkormányzati képviselői, nem jelezte a Kotlebáék elleni tüntetésen a részvételét sem Cziprusz Zoltán, a Magyar Közösségi Összefogás parlamenti képviselőjelöltje, sem Rigó László alpolgármester. Cziprusz Zoltánt telefonon kerestük, de nem reagált hívásunkra. Ők a közösségi médiában sem jelezték, hogy részt fognak venni a ĽSNS elleni tüntetésen.

A Kotleba-ellenes tüntetés békésen lezajlott, a rendezők még azelőtt befejezték, hogy Kotlebáék hat órakor kezdődött nagygyűlése befejeződött volna.

(Para)