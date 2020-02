IDŐJÁRÁS: Kissé már visszavehetne az arcából ez a tolakodó szél!

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán többnyire csökkenő felhőzet lesz jellemző, sok helyen felhőtlen lesz már az égbolt. Csak északon várható még ború, ott helyenként havazásra, hóátfúvásokra is számítani lehet. A hőmérséklet jócskán lecsökken, -1 és -7 fok közti minimumokkal, a hegyvidékek völgyeiben pedig egészen -13 fokig zuhanó hőmérséklettel lehet számolni. Továbbra is marad viszont az erős északi, északnyugati szél, melynek erőssége délnyugaton és délkeleten eléri a 20-45 km/órát, a széllökései pedig jórészt az 55 km-t, de helyenként a 90 km-t is.

CSÜTÖRTÖK:

Többnyire átmeneti, északon sűrű felhőzet várható csütörtökön, csapadék legfeljebb északon, ott is csak elszórtan. A hőmérséklet maximális értékei +2 és +7 fok között mozognak majd országszerte, északon viszont +2 és -2 fok között. Némileg enyhül a szél, a 10-30 km-es légmozgás mellett már "csak" 45 km/órás széllökésekre lehet számítani.

(SHMU)