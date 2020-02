Kettétört egy repülőgép az isztambuli reptéren! (VIDEÓ)

Az esetről az AFP hírügynökség számolt be a Twitter-oldalán.

A Boeing 737-es gép a török Pegasus Air légitársaság flottájához tartozott, és a törökországi Izmirből érkezett, azaz a leszállás utáni gurulásnál történt a baleset.

A török közlekedésügyi-miniszter tájékoztatása szerint csodával határos módon senki nem halt meg a balesetben. A repülő nem az utóbbi évek katasztrófáiért felelős 737 MAX altípusba tartozott. A balesetet a miniszter szerint "túlságosan kemény landolás" okozta, a gép törzse ki is gyulladt, de a lángokat gyorsan eloltották.

A kettétört gépről videó is készült:

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:



pic.twitter.com/by2Vynbz6N