Huszadik születésnapját ünnepelte a csallóközkürti Vajda Tibike

Ahogy bekanyarodott az utcába a tűzoltóautó, a sziréna hangját hallva Tibike azonnal izgatott lett, s hangos örömkiáltással fogadta a vendégeket. Ahogy leparkoltak eléjük a tűzoltók, szülei közelebb vitték őt hozzájuk. A kisfiú csillogó szemekkel nézett körbe, arca csak úgy ragyogott a boldogságtól. Olykor szégyenlősen eltakarta magát karjaival, ekkor szülei elmondták, Tibike már délelőtt óta nagyon izgatott volt. „Tudta, hogy vendégeink lesznek. Azt is elmondtuk neki, hogy mindenki miatta jön. Végül már annyira várta az embereket, hogy nem tudtunk mit csinálni vele. Mindenáron ki akart menni az udvarra, így jó melegen felöltöztettük és kimentünk vele, ott várakoztunk” – mesélte el Tibike édesanyja, Vajda Mónika.

A Vajda család történetét néhány évvel ezelőtt már bemutattuk olvasóinknak. A kisfiú szülei akkor részletesen beavattak bennünket a kisfiuk betegségeivel járó mindennapi nehézségeikbe. Először 16 évesen találkoztunk Tibikével, aki már akkor rengeteg nehézségen volt túl, mostanra ezek száma egyre csak gyarapodott. Kiskorában az orvosok 7, 14 és 21 évet jósoltak a számára. Bár állapota mostanra súlyosbodott, a kisfiú még mindig teli van vidámsággal és szeretettel.

Szemmel látható, hogy a család mindent megtesz a kisfiú érdekében, szívvel lélekkel gondozzák immár húsz éve.

Születésnapja alkalmából Csallóközkürt polgármestere, Rabay Anikó is meglátogatta őt. „Tősgyökeres csallóközkürti vagyok, így a Vajda családot már egész kicsi korom óta ismerem. Mondhatni láttam, ahogy Mónika és Tibor minden nap szeretettel neveli gyermekeit. Úgy gondolom, ez Tibikén meg is látszik. Ha nem kapott volna ilyen sok gondoskodást és odafigyelést, most biztosan sokkal rosszabb egészségügyi állapotban lenne. Polgármesterként pedig pontosan tudom, hogy nehéz sorsa ellenére, a Vajda család milyen sokat tesz a községünkért. Önkénteskednek, segítenek bárkinek, akinek csak tudnak. Mindezért nagyon tisztelem őket” – mondta el portálunknak Rabay Anikó.

A család gulyással és finom süteményekkel várta a vendégsereget. Ezzel szerették volna kifejezni köszönetüket az évek során kapott sok segítségért és jó szóért. „Minden támogatónknak végtelenül hálásak vagyunk. Annak is, aki, ha csak egy kedves szóval is, de arra buzdított bennünket, hogy ne adjuk fel a harcot. Sok barátra leltünk, akik mindig mellettünk állnak” – tette hozzá az édesanya.

