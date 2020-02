A duális képzés tapasztalatai a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián

A 2019/2020-as tanévben lehetővé vált, hogy a kereskedelmi akadémiák is bekapcsolódjanak a duális képzésbe. Iskolánk, a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia úttörőnek számít ezen a téren, hiszen a Nagyszombati kerület hasonló képzettséget nyújtó szakközépiskolái közül az elsők között élt ezzel a lehetősséggel.

Döntésünket elsősorban a tanulók érdekeit szem előtt tartva hoztuk meg, a duális képzés ugyanis lehetővé teszi, hogy a diákok valós munkakörülmények között készülhessenek fel jövőbeli szakmájuk munkatevékenységeire. Ráadásul a tanulók a gyakorlati képzés mellett tapasztalatot szerezhetnek a csapatmunka terén is. Nem elhanyagolható az sem, hogy a programba bekapcsolódó diákok állami ösztöndíjat is kapnak, valamint ingyenesen utazhatnak autóbuszjáratokkal a munkahelyükre és az iskolába is. A szakmai gyakorlat az első és második évfolyamban heti egy-egy napot vesz igénybe, a harmadik és a negyedik évfolyamban pedig heti két alkalommal folyik gyakorlati oktatás.

Az idei tanévben induló programba öt tanulónkat sikerült bevonni az első évfolyamból, akik három vállalatnál részesülnek gyakorlati képzésben, az osztály többi diákja pedig velük párhuzamosan az iskola speciális oktatótermében sajátítja el a szakma gyakorlati fortélyait. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a duális képzésben elismert vállalatokkal dolgozhatunk együtt. A duális képzésbe bekapcsolódó öt diákunkat a vállalatok képviselői választották ki a jelentkezők közül egy meghallgatást követően.

Az eddigi tapasztalatok alapján örömmel konstatálhatjuk, hogy a vállalatok elégedettek tanulóink teljesítményével, egyszersmind a diákok is megtalálták a számításukat, hiszen a gyakorlat során a legújabb szakmai ismeretekkel egészíthetik ki az iskolában szerzett elméleti tudásukat. Ők azok a szerencsések, akik majd négy év múlva minden bizonnyal nagy előnnyel fognak rendelkezni a pályakezdéskor, mivel a duális képzésnek köszönhetően szakmai gyakorlattal kerülnek a munkaerőpiacra.

Nagy Rozália, a duális képzés koordinátora

Horváth Erzsébet, iskolaigazgató