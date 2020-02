Matovič: Ha csak egy negyvenes Kotleba-szavazó jön el, ő fog dönteni

„A kormányprogramot nem internetes ankéton kell elfogadni – véli Mirolsav Beblavý, a PS/Spolu vezetője. – Ha internetes ankéton döntöttünk volna egy évvel ezelőtt arról, hogy a PS és a Spolu koalícióban indul-e az európai parlamenti választáson, akkor sohasem egyeztünk volna meg, a koalíció nem jött volna létre, és mi nem nyertünk volna.” Szerinte ugyanez vonatkozik a a jelenlegi parlamenti választásokra is. „Van egy részletes programunk, a Töréspont, ez alapján kötöttük meg a koalíciót. Internetes ankétokkal nem lehet valós változást elérni Szlovákiában. A tényleges változást csak alaposan átgondolt, jól kidolgozott programmal lehet elérni, ezzel együtt pedig szükség van az együttműködés képességére, nem szabad szétverni a közös munkát” – állítja Beblavý.

Szerinte Matovič lépése már most is káros. „Robert Fico már videóban reagált, és azt kérdezi a választóktól, hogy

valóban bolondoknak akarják-e átadni az országot,

utalva Matovič fehívására, mert mindenkinek egyértelmű, hogy egy országot nem lehet internetes ankétokkal irányítani” - mondta Beblavý.

SaS: Színtiszta populizmus

Nem tartja elfogadhatónak Matovič ötletét Lucia Ďuriš Nicholsonová, az SaS képviselője sem, de szerinte ez csak blöff Matovič részéről, a választások után úgyis rákényszerül az együttműködésre. „Szerintem ez színtiszta populizmus, és csak a több párttól, elsősorban Kiska és Hlina pártjától való elhatárolódást szolgálja, mert a választói körük nagyon hasonló” – mondta a DenníkN-nek Nicholsonová.

A pártvezetés véleménye is hasonló: „Igor Matovič felhívása egyrészt kedves kezdeményezés, amellyel össze akarja kapcsolni az ellenzéket a választások előtt, a módszert azonban nem tartom helyesnek – tájékoztatta a Paramétert Richard Sulík, az SaS elnöke. – Nem értek egyet azzal, hogy alapvető feltételeket szab a kormányalakításnak, amely ráadásul valamiféle anonim szavazáson alapul. Az SaS nem csatlakozik.”

Andrej, Mišo, Rišo, Miro, Alojz és Boris – csatlakozz!

Igor Matovič február elsején jelentette be legújabb ötletét, hogy internetes szavazás keretében döntene 11 kérdésről, és az eredmény fényében ezeket a pontokat feltételül szabná a koalíciós tárgyalások során. Csütörtökön felhívást intézett a szlovák ellenzéki pártoknak, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéséhez. „Örülnénk, ha Andrej, Mišo, Rišo, Miro, Alojz és Boris csatlakozna” - üzent Matovič a Za ľudí, a PS/Spolu, az SaS, a KDH és a Sme rodina elnökeinek. Az internetes ankétját „nemzeti szavazásnak” nevezi, és a szlovák nemzeti felkeléshez hasonlítja. „Az a cél, hogy közösen oldjuk meg az emberek problémáit, tekintet nélkül arra, hogy kire szavaznak” – állítja Matovič.

Technikai problémák

Az OLaNO elnökének ötletét rossznak és egyben megvalósíthatatlannak tartják a szakemberek is. Jozef Ješko számítástechnikai szakember szerint nem lehet megakadályozni a csalást vagy a többszörös szavazást. „Az OĽaNO nem állami intézmény, így nem férhet hozzá a teljes választói jegyzékhez. Ez azt jelenti, hogy nem tudja megakadályozni a szavazás meghamisítását vagy befolyásolását” – írta a Jesko a DenníkN-en vezetett blogjában.

A technikai problémákat Matovič is elismeri, de szerinte ezeken lehet változtatni. A szavazást eredetileg szombaton, vagyis február 8-án szerette volna elindítani, de legutóbb már úgy nyilatkozott, hogy várhatnak akár hétfőig is. Ugyanakkor azt mondja, hogy nem határoz meg minimális szavazatmennyiséget az érvényességhez. „Ha csak egy negyvenes Kotleba-választó jön el, akkor ő fog dönteni. Ha 100 ember fog voksolni, akkor ők fognak dönteni” – állítja Matovič, zsarolva ezzel a többi ellenzéki pártot, hogy népszerűsítsék ők is a „nemzeti szavazását”.

Matovič, a koalíció szétverője

A szavazás azonban politikai szempontból sem kóser. Politológusok szerint ezzel Matovič előre magára ütheti a koalíció szétverőjének bélyegét. Azt is kifogásolják, hogy a pártnak még nincs politikai programja, a honlapjukon eddig szereplő programot még négy évvel ezelőtt készítették. Jelenleg a programra kattintva a szavazásról szóló tájékoztató nyílik meg.



Miről szavaztatna Matovič?

Egyetért azzal, hogy a politikusok vállaljanak anyagi felelősséget? Egyetért azzal, hogy a korrupció bejelentője megkapja a korrupciós összeg 50%-át? Egyetért azzal, hogy legyen ingyenes az előjegyzés az orvoshoz? Egyetért azzal, hogy a daganatos megbetegedésekben szenvedőket a műtét szükségességének meghatározása után 14 napon belül megműtsék? Egyetért azzal, hogy az állam fizessen havi 200 eurót az anyáknak a terhesség 4. hónapjától? Egyetért azzal, hogy a gyerekek, a diákok, a nyugdíjasok és a kerekesszékesek ingyen utazhassanak vonaton, buszon és tömegközlekedési eszközökön? Egyetért azzal, hogy az óvoda legyen kötelező a szociálisan hátrányos környezetben élők számára? Egyetért azzal, hogy a számlákat a beérkezésük sorrendjében kelljen fizetni? Egyetért azzal, hogy a vállalkozói törvények változásai csak január 1-től léphessenek életbe? Egyetért azzal, hogy aki részt vesz a parlamenti választáson, az kapjon 10 százalékos kedvezményt minden államnak fizetett járulékból, díjból? Egyetért azzal, hogy bevezessék az elektronikus voksolást a választásokon?

Lapunk megkérdezte a többi megszólított pártvezetőt is, amint érkezik reakció, bővítjük cikkünket.

(lpj)