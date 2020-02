A kisudvarnoki idősebb diákok (U15) nagy sikere

Vasárnap a dunaszerdahelyi városi sportcsarnokban a bajnoki tabella első nyolc helyezettje (Kisudvarnok, Vásárút, Jányok, Diósförgepatony, Gelle, Alistál, Nagyszarva, Nyékvárkony) mérte össze a tudását. A szervezők az együtteseket két négytagú csoportba sorsolták be, ezekben mindenki mindenkivel megmérkőzött. A folytatásban a helyosztókra került sor. A két csoportelső színvonalas fináléjában a Vincze József edző által irányított kisudvarnokiak 2:1 arányban fektették két vállra a diósförgepatonyiakat és gyűjtötték be a trófeát. A döntő befejezése után a megmérettetés két legeredményesebb csapatának gólvágója szétlövéssel döntött a gólkirályi címről. A gólzsákok minipárbaját is kisudvarnoki focistapalánta, nevezetesen Ábrahám Adrián nyerte.

Az erőpróba győztese a területi szövetség elnökének vándorserlegével távozott a helyszínről. A kollektívák emléklapot és focilabdát kaptak, a torna legjobb kapusát, mezőnyjátékosát és góllövőjét pedig különdíjjal jutalmazták.

Tornamenetrend

Csoportmérkőzések:

Kisudvarnok–Nagyszarva 5:0

Vásárút–Nyékvárkony 4:1

Jányok–Gelle 1:1

Diósförgepatony–Alistál 6:2

Nagyszarva–Gelle 0:3

Nyékvárkony–Alistál 4:4

Kisudvarnok–Jányok 3:2

Vásárút–Diósförgepatony 1:2

Jányok–Nagyszarva 1:1

Diósförgepatony–Nyékvárkony 3:3

Gelle–Kisudvarnok 1:5

Alistál–Vásárút 3:3

Helyosztók

Mérkőzés a 7. helyért: Alistál–Nagyszarva 2:8, g.:

Mérkőzés az 5. helyért: Nyékvárkony–Jányok 1:0

Mérkőzés a 3. helyért: Vásárút–Gelle 3:3 – büntetőkkel 4:3

Döntő: Kisudvarnok–Diósförgepatony 2:1

Díjazottak

Legjobb kapus: Csörgő Márk (Diósförgepatony):

Legjobb mezőnyjátékos: Bódis Zoltán (Nyékvárkony):

Legjobb góllövő: Ábrahám Adrián (8 gól, Kisudvarnok):

