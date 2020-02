VÁLTÓHAMISÍTÁS: "Pavol Rusko aláírása nem származhat 2000-ből" - állítja a szakértő

"Én valóban úgy gondolom, még elméleti ismereteim alapján sem származhatnak 2000-ből. Úgy gondolom, 2013 után születtek" - szögezte le.

A szakértő hozzátette, megbízható mintájuk volt, ami alapján összevethették a korábbi és későbbi aláírásformákat, és egyedülállónak számít az is, hogy milyen mennyiségű aláírás állt rendelkezésükre.

Az ilyen esetekben ugyanis a standard 20 aláírás, most viszont 300-at tudtak összevetni.

Erika Straková a tárgyaláson elmondta, írással 40 éve foglalkozik, ez ügyben peig 20 éve számít szakértőnek.

Beszélt arról is, hogy 2018 októberében több alkalommal is megkereste őt Mária Zelenková szakértő, és azt szerette volna, ha a szakvéleménye szerint az aláírás ok összevetése meghatározhatatlan lenne. Straková elmondta, hogy ezt követően Zelenkovát leblokkolta a telefonjában, amit soha korábban nem tett meg egyetlen kollégájával szemben sem.

Zelenková még egy civil perben vizsgálta az aláírásokat. Az ügyvédje, Michal Mandzák és Marian Kočner közti kommunikáció felolvasását a Markíza ügyvédje, Daniel Lipšic javasolta még decemberben, mivel szerinte azt alátámasztja, hogy Zelenková viszonya a vádlott Kočnerrel szorosabb a szokványosnál.

(TASR/Denník N)