Bűnösnek találták és leesittelik a handlovái bányaszerencsétlenség vádlottjait!

A vádlottak, Ladislav H., Jozef T. és Dalibor R. több éves letöltendő börtönbüntetést kaptak, emellett eltiltották őket szakterületükön való tevékenységtől.

2009. augusztus 10-én délelőtt 9.30-kor egy tűzeset elhárításakor robbanás történt a handlovái bánya keleti aknájában, 330 méter mélyen. A katasztrófa során 20-an vesztették életüket, köztük 11 bányamentő és 9 bányász. További 9 bányász megsérült. Ez volt a legsúlyosabb bányaszerencsétlenség Szlovákia történetében.

A tragikus bányaszerencsétlenség világszerte megdöbbenést váltott ki és számos államfő, kormányfő nyilvánított részvétet miatta.

Az ügyben négy évvel később 2013 szeptemberében kezdődött meg a bírósági per, melynek vádlottjai már akkor is Ladislav H., Jozef T. és Dalibor R. voltak, akik a tűz likvidálásában vettek részt. Dalibor R.-t megvádolták a 2006-os nyitranováki bányaszerencsétlenségben való bűnrészességgel is.

A vád szerint Ladislav H. adta ki a parancsot a vízvezeték elzárására, ezért nem tudtak vízzel oltani odalent. Dalibor R. rosszul ítélhette meg a helyzetet és nem hívta vissza a bányászokat a bányából, emellett pedig nem akadályozta meg, hogy más személyek is lemenjenek. Nem vette nyilvántartásba az ott tartózkodókat, miközben a trafóállomás ajtaját kinyittatta, ezáltal pedig a légmozgás is megváltozott. Jozef T.-t szintén rossz helyzetmegítéléssel gyanúsították, emellett nem biztosította a vízvezeték elérését, és hasonlóképp nem hívta vissza az embereket a bányából.

