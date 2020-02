A koronavírus a Föld lakosságának 60 százalékát is megfertőzheti

Más országoknak is fontolóra kellene venniük a Kínáéhoz hasonló elszigetelési intézkedéseket — mondta el a Guardiannak Gabriel Leung professzor.

A Hongkongi Egyetem epidemiológusa szerint a koronavírus a Föld lakosságának 60 százalékára is átterjedhet, ha nem tudják megfékezni azt. Leung a világ egyik legelismertebb, a koronavírussal is foglalkozó szakértője, aki a 2002-2003-as SARS-fertőzés egyik meghatározó szakembere volt - írja a 24.hu.

A professzor azután adott hangot félelmeinek, hogy a Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője arról beszélt: a koronavírus olyan személyeknél is megjelent, akik sohasem jártak Kínában. Leung szerint mindez csak a jéghegy csúcsa lehet, az előttünk álló feladat pedig a jéghegy méretének és alakjának meghatározása. A szakértők szinte mindegyike úgy látja, hogy a koronavírusos betegek átlagosan 2,5 személynek adják át a betegséget, így a „támadási arány” 60-80 százalékos - írja a lap.

"A világ népességének hatvan százaléka rettenetesen nagy szám"

- mondta el a Guardiannak az orvos Londonban, a WHO genfi vezetői ülésére tartva.

A professzor felhívta a figyelmet, hogy ha csak egy százalékos halálozási rátával számolunk a koronavírus esetében, az is rengeteg emberi életet jelent. Leung a WHO ülésén arról fog beszélni, hogy elsődleges prioritás a fertőzés mértékének meghatározása, a második feladat pedig annak megállapítása, hogy a Kínában bevezetett drasztikus intézkedések hatásosak voltak-e. Ha a kínai lépések eredményesnek találják, akkor más országoknak is el kell gondolkodniuk azok bevezetésén - tette hozzá a szakember.



(24.hu)