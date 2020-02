Régen a Hidat választottam, most kire szavazzak?

Egykoron én is a Hídra szavaztam, de 2016-ban, amikor minden korábbi ígéret, kampányszlogen és fogadkozás ellenére beléptek a harmadik Fico-kormányba, megfogadtam, hogy soha többet nem adom rájuk a voksomat. Azóta futószalagon szállították az érveket amellett, hogy ez helyes döntés volt, a sorozatos botrányaik, a párt fokozatos leépülése, kiüresedése újra és újra megerősített a döntésemben. Páran előre megjósoltuk, hogy a Smerrel kötött alku („Fico halálos ölelése”) tönkre fogja tenni a pártot, mert eddig minden pártot tönkretett. Azóta nap mint nap ennek vagyunk a szemtanúi. Tudom, hogy sok tízezer hozzám hasonló választó van, akik nagyot csalódtak, akik eljöttek a Hídtól, vagy egy lépésre vannak ettől. Alternatívát keresnek, váltani akarnak, mert nem akarják azt kockáztatni, hogy a szavazatuk megint egy maffiakormányt fog a hatalomban tartani. Nem hisznek már Bugár Bélának akkor, amikor azt mondja, most már tényleg nem fogunk koalícióra lépni a Smerrel… Nem hisznek az extrémizmus meg a harmadik mondatok nélküli jövőben.

A túlnyomó többségük fontosnak tartja a magyar képviseletet a szlovák törvényhozásban, de sokaknak az MKP-vel szemben is komoly fenntartásaik vannak. Sokan tétováznak, a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) listáján jó pár jelöltet elfogadhatónak, szimpatikusnak tartanak, de más jelöltek meg esetleg irritálják őket. Nekik szeretnék üzenni, hogy van az a párt, amely továbbviszi azokat az értékeket és elveket, amelyeket Bugár Béla és társai megtagadtak. Van az a párt, ahol a Smerre és Ficóra mondott nem tényleg nemet jelent. Ahol nemcsak kampányszlogen a generációváltás, az új, hiteles arcok, szakemberek behozatala a politikába, és ahol átlátható a finanszírozás. Ahol valós megoldásokat kínáló program van, nem csak belül üres marketingcsomagolás. Ez a párt az MKÖ közös listáján induló Magyar Fórum. A választók a karikázós preferenciaszavazataikkal – amelyeknek rendkívül nagy a súlyuk a kisebb pártoknál – teljesen átírhatják a választási lista rangsorát. A mostani választáson legfeljebb 4 jelöltet lehet karikázni, és az 5%-os parlamenti küszöböt megugró kisebb pártoknál már 5-6 ezer preferenciaszavazat is elég lehet, hogy egy jelölt bármilyen pozícióból (akár mondjuk a 143-ik helyről is) a lista elejére ugorjon. És innentől csak a karikák száma az, ami igazán számít, az eredeti sorrend nem érvényes többé.

Ezért az exhidas választóknak van hova jönniük, ahol nem veszik el a szavazatuk, ahol a jó oldalt, a kormányváltást, a „Tisztességes Szlovákiát” fogják támogatni, miközben az MKÖ listáján biztos, hogy találnak legalább 4 jelöltet, akiknek szívesen odaadják a voksukat. A Magyar Fórumnál garantált, hogy nem fogunk Ficóval, Dankóval, Kotlebával vagy Harabinnal lepaktálni.

Azért is, mert közülünk többen (a szlovákiai magyar politikában egyedülálló módon) már bizonyítottak ezen a téren. 2016-ban, közvetlenül a Fico-kormányba való belépés után csak kevesen jöttek el a Hídból, illetve a Hídtól, de azok most szinte mind a Fórumban vannak, vagy bennünket támogatnak. Ilyen a pártelnökünk, Simon Zsolt, de közéjük tartozom én is, aki ugyan „csak” tanácsadóként segítettem a Hidat, de így is azonnal eljöttem a párt szégyenletes lépése után, amivel arcul csapta a választóit.

Pártunk jelöltjeinek többsége mindazonáltal új arc a politikában, nem voltak párttagok (sem a Hídban, sem az MKP-ban, sem máshol), nem indultak választásokon, és életkorukat tekintve is fiatalabbak például a Híd jelöltjeinek átlagánál. Szakmájukon belül viszont a többség már bizonyított. Vagyis nálunk tényleg nem csak szlogen a generációváltás, az új, hiteles arcok, szakértők behozatala a politikába. A pénzügyi hátterünk tiszta, a pártunkat a tagok kölcsöneiből finanszírozzuk. Bárki megtekintheti pártunk honlapján (magyarforum.sk) nemcsak a kampányidőszak alatt a mi tagjaink által az MKÖ közös transzparens számlájára befizetett kölcsönöket, hanem a kampányidőszak előtt a pártnak adott kölcsönök listáját is.

És végül, ami nagyon fontos, ez a párt nemcsak egy belül üres marketingcsomagolás, hanem egy terjedelmes (a honlapon szintén elérhető), 120 pontos, konkrét megoldásokat, javaslatokat tartalmazó saját programmal rendelkezik. Az MKÖ közös programjának elkészítésében is részt vettünk. Ez a program adópolitikai szempontból az SAS után a második legjobb értékelést kapta az INESS gazdaságkutató intézet elemzésében, a vállalkozói környezet tekintetében pedig (három másik párttal együtt) a harmadik helyen végzett. Ez túlnyomórészt az általam írt gazdasági alfejezetben szereplő, a Magyar Fórum programjából átvett intézkedéseknek köszönhető, amelyeket az INESS tételesen fel is sorol értékelésében. Sokatmondó volt a gazdasági programok értékelésénél gyengébben szereplő Híd hozzáállása is. Megkérdőjelezték az INESS függetlenségét, szakmaiságát és módszertanát, majd azt nyilatkozták, hogy: „Négy évvel ezelőtt a Híd programját a legjobbak közé sorolták az elemzők. Ez a pártnak akkor 6,5 százalékot hozott. A jelenlegi kampányban arra összpontosítunk, hogy a választópolgároknak mondjuk el, mit szeretnénk elérni az előttünk álló időszakban. Ők nem olvassák a programokat.” Így van, a programokat nem, de az értékeléseket azért remélhetőleg igen. Ehhez még annyit, hogy négy éve én írtam a Híd programjának gazdasági részét, és akik érdemben részt vettek a megalkotásában, azok közül már senki nincs a párt mellett. Én az MKÖ színeiben indulok, Tomáš Meravý a Za ľudí jelöltje, Ivan Švejna pedig elköszönt a politikától, nem indul újra a Híd listáján. Ez csak egy apró epizód, de jól szimbolizálja a párt kiüresedését program és szakértők tekintetében egyaránt. Meg a 180 fokos fordulatokat is, hisz Bugár 2016-ban még azt nyilatkozta a bumm.sk hírportálnak, hogy: „Nagy örömömre szolgál, hogy a Polgári Vízió ilyen sok független szakértő elismerését söpörte be. A programalkotást komolyan vettük, és ez meg is látszik a minőségen”. Igen, akkor nem volt gond az elemzők szakmaiságával, függetlenségével meg módszertanával sem…

A Híd volt szavazói, ha fontos nekik a kormányváltás, ha a szavazatukat a jó oldalon akarják tudni, akkor kövessék a szakértőket! Ha fontos nekik a magyar parlamenti képviselet, akkor várjuk őket a Magyar Közösségi Összefogás közös listájának támogatóiként február 29-én. Mi tudtunk váltani, merjenek Önök is! A magyar képviselet és a „Tisztességes Szlovákia” jövője az Önök kezében van! Kérem, ne mulasszák el ezt a lehetőséget!

Gál Zsolt

A szerző közgazdász-politológus, egyetemi tanár, a Magyar Fórum alelnöke és a Magyar Közösségi Összefogás közös választási listájának jelöltje

(PR-cikk)