Elhunyt Soóky László

A búcsi születésű, haláláig Komáromban élő Soóky a komáromi gimnáziumban érettségizett (1970).

1977-től népművelő volt Marcelházán, 1984-ben pedig a szombathelyi tanárképző főiskolán népművelés–könyvtár szakán szerzett oklevelet. 1990-ben egyik alapítója és szerkesztője volt a komáromi Reflexnek. 1990 és 1994 között Marcelháza polgármestere, 1994-től a Komáromi Jókai Színház dramaturgja, majd az Új Szó és a Vasárnap riportere volt.

Az 1970-es évek első felétől publikált, a Parameter.sk-n is blogot vezetett és véleménycikkeket közölt. Az 1980-as években kisszínpadi rendezőként, bábjátékszerzőként az amatőr színpadi mozgalomnak is fontos szereplője volt, a közelmúltban pedig több monodráma is kikerült műhelyéből.

Soóky László kilenc nap múlva, február 24-én lett volna 68 éves.

(parameter/adatbank.sk)