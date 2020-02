A betegek világnapja alkalmából tartottak szakmai napot Nádszegen

A betegek világnapját 1992-ben II. János Pál pápa hirdette meg. Azóta világszerte minden évben „megünneplik” e napot.

Ez a nap a betegekről, a betegségekről szól. „A hospice intézményünk lévén e világnap minket is érint, ezért már évek óta szervezünk egy találkozót ez alkalomból, melyen rendre az egyes kórházak szakorvosai, az egyes intézményvezetők, polgármesterek, valamint a nádszegi hospice munkatársai vesznek részt. Ezzel célunk a folyamatos kapcsolattartás és tapasztalatcsere. Ugyanis környékünkön a halál sajnos még mindig tabu témának számít. Azt hiszik az emberek, ha nem beszélnek róla, akkor nem is létezik. Jómagam már közel húsz éve mozgok a hospice világában. Ez idő alatt 1350 súlyos beteget láttunk el. Amikor betér hozzánk egy beteg, sosem tudjuk, vajon mi lesz a közös történetünk vége. Persze, az ember egyszer így is-úgy is örök álomra tér, de nem mindegy, hogy milyenek ennek a körülményei.

Fontos, hogy az életünk vége felé közeledve is emberséges körülmények közt, méltóságteljesen tölthessük el az időnket”

– mondta el portálunknak Juhos Ferenc, az esemény szervezője.

A találkozó a szervező ünnepi köszöntőjével vette kezdetét, melyet szakmai előadások követtek. A jelenlévők közül sokan hozzászóltak a felmerülő témákhoz, sok kérdést intéztek az előadók felé, akik szívesen megválaszolták azokat, igyekeztek hasznos tanácsokkal ellátni az érdeklődőket.

