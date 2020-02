A Čaputová javára visszalépő elnökjelölt is felszólal a Kuciak-megemlékezésen Dunaszerdahelyen!

Február 21-én több dél- és délnyugat-szlovákiai városban is megemlékezést tartanak Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának második évfordulóján. Köztük van Dunaszerdahely is, mint azt már korábban megírtuk, a szervezők pedig most közzétették a megemlékezés programját.