Olyan verzió merült fel Viola Macáková halálával kapcsolatban, amire eddig kevesen gondoltak

A rendőrség november óta semmit nem árult el a korábban modellként is dolgozó, halála előtt pedig angolt tanító, de egyetemre is járó Viola Macáková halálának körülményeit feltáró nyomozásról.

Az Aktuality.sk szerint a 34 éves nőnek át volt ázva a ruházata és a cipője, mikor megtalálták, ebből kifolyólag pedig elképzelhető, hogy halála előtt legalább derékig vízben volt. A nőt a pozsonyi kikötő darui alatt, a sínek között találták meg, közel a Dunához.

A portál megpróbált ennek a verziónak utánajárni a rendőrségnél, de kitérő választ kapott, a nyomozás érdekeire hivatkozva továbbra sem árulnak el semmit.

Felmerül viszont, hogy a nő öngyilkosságot kísérelt meg, és a kikötőben található daruk egyikéről levetette magát, majd a vízbe került, de túlélte az esést. Ezt a verziót egyértelműen a rendőrség sem zárta ki, továbbra is fennáll, hogy Viola halálában nem játszott közre idegenkezűség.

Violát a kikötő biztonsági őre találta meg a sínek között, ekkor alig élt. Kihívta a mentőket, akik megpróbálták felmelegíteni a testét, de kórházba szállítása során életét vesztette. A sninai származású nőt elsőre azonosítani sem tudták, mert nem volt meg a kabátja, a táskája és az iratai sem. Családja jelentette be eltűnését, akkor sikerült a két cselekményt összekapcsolni.

Viola mobilját utoljára éjjeli egykor mérték be a kikötőhöz közeli Šafárik téren, de több térfigyelő kamera felvételén is látható egyedül aznap éjjel. Amikor megtalálták, el volt törve egy csigolyája, zúzódások voltak a térdén, és több sérülés is utalt arra, hogy megerőszakolhatták. Ugyanakkor ezek a sérülések más módon is keletkezhettek. Halálát közvetlenül egy vérrög okozta, amely eljutott az agyáig.

Hogy hová tűnhettek a személyes dolgai, azt máig nem tudni. Ez a tény viszont utalhat arra, hogy a tettes vitte el, de ő maga is megválhatott tőlük.

A rendőrség mindenesetre vizsgálja azokat az SMS-eket is, amelyeket Viola a halála előtti időszakban küldött annak a vallási közösség tagjainak, melynek tevékenységében korábban ő is részt vett. A Bratislavské noviny szerint bocsánatot kért tőlük.

