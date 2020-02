Új módszerek a bántalmazott nők és gyerekek védelmére

A legtöbb áldozat az elkövető felesége vagy élettársa volt. Michaela Paulenová, a belügyminisztérium szóvivője elmondta: a családon belüli erőszakkal szembeni hatékonyabb védelem érdekében a közelmúltban több intézkedést is bevezettek. A belügyi tárca emellett tavaly júliusban indított egy kampányt is Holnaptól címmel, melynek célja szintén a családon belüli erőszak elleni hatékonyabb küzdelem.

A szóvivő szerint a rendőrség fokozott figyelmet fordít a családon belüli erőszakra, minden bejelentett esetet külön-külön kivizsgálnak. A rendőröket felhatalmazták, hogy az erőszakos személyt tíz napra kitiltsák a közös lakásból. Ez idő alatt az illetőnek legalább tíz méteres távolságot kell tartania a veszélyeztetett személytől.

Januártól hatályba lépett az az igazságügyi minisztérium által kidolgozott új jogszabály is, melynek értelmében a bíróságnak kötelessége tájékoztatni a büntetés-végrehajtási intézetet abban az esetben, ha családon belüli erőszak miatt ítélnek el valakit. Az elkövető szabadlábra helyezése esetén a rendőrök így időben intézkedhetnek a veszélyeztetett személyek védelméről.

„A tapasztalatok szerint ugyanis az erőszakos férfi elkülönítése a partnerétől, illetve esetleges megbüntetése még nem jelenti azt, hogy nem fog újra erőszakoskodni a szabadlábra helyezése után.

Könnyebben jutnának lakáshoz az áldozatok

A családon belüli erőszak áldozatai a bűncselekmények áldozatai számára fenntartott nyolc tájékoztatási irodában is kérhetnek segítséget. A megyeszékhelyeken található irodákat felkereső személyek 14,8%-a már most is családon belüli erőszak áldozata.

A belügyi tárca indítványozta az Állami Lakásfejlesztési Alapról szóló törvény módosítását is. A cél az, hogy azok a kérvényezők, akik bizonyítottan családon belüli erőszak áldozatai, előnyt élvezzenek.

Folyamatban van egy új mobilalkalmazás ("Pomáham chrániť") tesztelése is. Az alkalmazás részét fogja képezni egy ún. pánikgomb, amelynek megnyomása esetén a rendőrség azonnal megkapja a segítséget kérő személy tartózkodási helyének GPS-adatait. Ez az alkalmazás olyan helyzetekben segíthet, amikor az elkövető elől bujkáló áldozatnak veszélyes lenne telefonon hívnia a rendőrséget.

(TASR)