Kiengedték a börtönből Sýkora egykori jobbkezét, František Borbélyt

František Borbély egyike a Sýkora-klán még ma is élő három vezetőjének. Korábban hét év börtönre ítélték, szabadlábra helyezési kérelmét januárban kézbesítették a Nagyszombati Járásbíróságra. A kérelmet jóváhagyták, így február 19-én feltételesen szabadlábra helyezték. A bíró háromnapos fellebbezési határidőt adott.

A Sýkora-klán egyik egykori vezérének tartott Borbély 2015-ben peren kívüli megegyezést kötött, melynek értelmében bűnszövetkezet működtetéséért és kábítószeres bűncselekményekért hat év nyolc hónapra ítélték. Emellett elkobozták a vagyonát, melynek értékét 2,3 millió euróra becsülték. Borbély a rivális Piťo-bandához köthető, az alvilágban Floxňaként ismert Miroslav Abrahám G-osztályú Mercedesének 2009-es felrobbantása mögött állt.

Kicsoda František Borbély?

Borbély sokáig a háttérben tudott maradni a Sýkora-klánon belül, annak ellenére, hogy végig az egyik vezetője volt.

Miután Miroslav Sýkorát 1997-ben meggyilkolták, a bűnbanda különböző szintjein négyen vették át a vezetését. közülük Róbert Lališ (Kýbel) évekig volt szökésben, mígnem idén ősszel elfogták Németországban. A banda egy másik vezérét, a néhai Peter Čongrádyt 2004-ben gyilkolták meg Ligetfalun. Ladislav Bališt a Legfelsőbb Bíróság idén jogerősen 25 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A negyedik pedig Borbély volt.

Borbély elsősorban a szolgáltatások területén üzemeltetett vállalkozásokat - játéktermeket, éttermeket, sörözőket, kávézókat. Egészen 2014 őszéig két testőrrel járt-kelt Pozsonyban egyik vendéglőjétől a másikig Škoda Fabiáján vagy egy páncélozott Audin. Borbély Lališsal együtt tulajdonosa volt egy pozsonyi, ligetfalui ingatlannak, amelyben egy játéktermet működtet egy közös ismerősük. Borbély emellett Ladislav Bališsal is birtokolta közösen a pozsonyi ingatlant, amelyben a hotel működik.Ugyanazon a címen van a DKFB nevű biztonsági cég székhelye is, amelynek pedig Borbélyhoz közeli személyek a vezetői, de a neve a cég nevében is szerepel: Detektívna kancelária Františka Borbélyho.



(TASR/para)