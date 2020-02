Érsek: rémhíreket terjesztenek, nem lesz gond a Pozsony-Komárom vonalon

Az IDH szerint túl kevés volt az idő, és a megkövetelt feltételekkel is probléma volt, ezért nem jelentkeztek pályázók a tavaly kiírt pályázatra. A határidő február 14-én járt le, a minisztérium csak egy borítékot kapott, a jelenlegi üzemeltető, a RegioJet adta be ajénlatát. A RegioJet szerint azonban nem pályázati anyagot adtak le, hanem csak egy dokumentációt. „Egy dokumentációt adtunk le, amelyben deklaráljuk, hogy szeretnénk részt venni egy módosított feltételekkel kiírt pályázaton, amely lehetővé teszi a résztvevőknek a megkövetelt szerelvények biztosítását” - tájékoztatta portálunkat Aleš Ondrůj, a RegioJet szóvivője.

Azt Érsek Árpád is megerősítette, hogy február 14-ig csak egy ajánlat érkezett. „A RegioJet ajánlatának kiértékelése jelenleg folyik, most még nem lehet megmondani, hogy megfelel-e a pályázati feltételeknek” - mondta a Paraméter.sk-nak Érsek Árpád. Ha megfelel, akkor akár egy pályázóként is megnyerheti a tendert, de Érsek szerint akkor sem lesz gond, ha a jelenlegi üzemeltető pályázata nem felel meg. „A jelenlegi szerződés lehetővé teszi, hogy két évvel meghosszabbítsuk a szerződést az üzemeltetővel, tehát lesz idő új pályázat kiírására” - mondta a miniszter.

A RegioJet amellett, hogy deklarálta, részt kíván venni a pályázaton, szeretné a feltételek enyhítését. „A RegioJet szempontjából kívánatos lenne a pályázati feltételek enyhítése elsősorban a vagonokkal, az egyes szerelvények kapacitásával, a banki biztosíték összegével szemben támasztott követelmények szempontjából” - írta Ondrůj. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy a szerződés aláírása és az első szerelvény elindítása között legyen ideje felkészülni a pályázónak.

Érsek szerint az volt a céljuk, hogy jobb feltételeket biztosítsanak az utasoknak, ezért nem akarnak enyhíteni a pályázati feltételeken. „A vagonok nem lehetnek 20 évnél idősebbek, emeletes szerelvényeket kell biztosítania az üzemeltetőnek stb.

A 20 éves maximális korhatár biztosítja például, hogy klimatizált vagonokat használjon az üzemeltető” - magyarázta a miniszter.

A pályázati határidőt több üzemeltető is kifogásolta, ezért nem vett részt például a pályázaton a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK), az Arriva vagy a cseh Leo Express. Érsek úgy véli, hogy volt elég idő a pályázatra is. „Németországban sem hagynak több időt a pályázóknak” - állítja Érsek. Azt elismeri, hogy a szerelvények beszerzése gondot jelenthetett a pályázóknak, mert most Németországban is írtak ki pályázatokat vonalak üzemeltetésére.

Az IDH szerint a pályázat azért is rossz, mert például csúcsidőben venne ki a menetrendből vonatokat, és a megszokott indulási időkön is módosítana.

„Romló feltételek és illogikus követelmények – foglalja össze a minisztérium pályázatát Rastislav Cenký, az IDH igazgatója.

- Romlana a helyzet a vonalon, ha a minisztérium befejezné a versenyt, amelyet a Pozsony-Komárom vonalra írt ki.

„Szerintem pánikkeltés folyik, az IDH képviselője Rastislav Cenký, Nagyszombat megye alkalmazottja, ezért nem tartom függetlennek a véleményét” - mondta Érsek.

A miniszter szerint azonban akkor sem lesz káosz a vonalon, ha nem sikerül befejezni a jelenlegi versenyt. „Ha a versenytárgyalás nem ér véget idén, akkor a jelenlegi szerződést meg lehet hosszabbítani” - mondta Érsek.

Azt a RegioJet is megerősítette, hogy kész tárgyalni a minisztériummal. „A RegioJet kész tárgyalni a minisztériummal, jelenleg az elsődleges feladat az utasszállítás biztosítása 2020 december után is” - tájékoztatott Ondrůj.

- lpj -