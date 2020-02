Fico haveri alapon dumcsizgatott az olasz maffiózóval, a kokaincsempész Vadalával

A beszélgetésük tartalma máig nem ismert, de az Aktuality.sk arról ír, hogy az olasz oknyomozó újságírók hozzájutottak a nyomozóik által megkaparintott hangfelvételhez. Annyit tudni, barátságos hangvételű volt a beszélgetésük.

Az olasz újságírók (Investigative Reporting Project Italy - IRPI) szervezetének illetékese a szlovák portálnak elmondta, Robert Ficót és Vadalát Mária Trošková személye köti össze. Ő az a személy, aki az olasz maffiózó üzleti partnereként dolgozott, és később a szlovák miniszterelnök asszisztense - vagy még annál is több - lett belőle.

A tárgyalt időszakban Trošková gyakran beszélt Vadalával. De az olasz nyomozati anyagból az is kiderül, hogy Fico is beszélt vele, de mivel nem egy lezárt ügyről van szó, az olasz ügyészség nem kommentálhatja a helyzetet. Az IRPI szerint Ficóék beszélgetése baráti hangvételű volt és abból az időszakból származik, amikor az olasz hatóságok Vadala drogtevékenysége után nyomoztak. Az olaszok már 2013-ban figyelmeztették a szlovák partnerszervezeteket, hogy a Szlovákiában élő Vadalának köze lehet a szervezett bűnözéshez, de ahogy az olasz sajtósok mondják, a háttérben az lehet, hogy a szlovák rendőrség, a Smer és a kormányzati szervek nem értékelték ki megfelelően a helyzetet, rosszabbik esetben pedig korrupcióról lehetett szó.

Még az is elképzelhető, hogy Trošková egyszerre dolgozott a kormányhivatalnak és Vadalának is, ami felvet bizonyos biztonsági aggodalmakat. Mert Vadala nem csupán egy gazdag vállalkozó volt, hanem drogkereskedő is, aki az olaszországi Calabria régiójában aktív ’ndrangheta nevezetű bűnszövetkezethez állt közel. Tavaly Vadalát első fokon ítélte el az olasz bíróság 9 évre 17 másik személlyel együtt, de fellebbezést nyújtott be. Az IRPI szerint Vadala kihasználta a szlovákiai Terra Real nevű társaságát is arra, hogy Latin-Amerikából gyümölcsöt importáljon, ami számára ahhoz kellett, hogy a kokain kereskedelmi útját előkészítse. Másik esetben pedig pénzmosás céljából nagy mennyiségű készpénzzel utazott hazájából Szlovákiába. Vadala arról is ismert volt, hogy azzal hetvenkedett, mennyire közeli kapcsolatokat ápol a szlovákia vámhatóság és titkosszolgálat embereivel, amit aztán arra használt, hogy zavartalanul üzemeltethesse az export-import cégeit kokaincsempészésre.

(Aktuality.sk)