Bugár együttműködést ajánlott az MKP-nak és Menyhártnak

Választások utáni együttműködést ajánl Bugár Béla Menyhárt Józsefnek, a Magyar Közösség Pártja elnökének. Az ajánlat akkor is él, ha a Híd bejut a parlamentbe, és akkor is, ha nem. Ha a Híd tagja lenne a kormánykoalíciónak, az MKP akár minisztert is jelölhetne. Menyhárt József a kétségbeesett segélykiáltásnak tartja Bugár ajánlatát.

„Azt látjuk, hogy egyre több párt veszi elő a magyar kártyát, az ellenzéki pártok és a két szlovák kormánypárt egyes politikusainak is voltak olyan kijelentései, amelyek azt mutatják, hogy a jelenlegi békés szlovák–magyar együttélés elég törékeny” - jelentette ki a Híd elnöke.

Szerinte minden közvélemény-kutatás, még a legutóbbi is, amelynek eredményét nem lehet nyilvánosságra hozni, azt mutatja, hogy a Hídnak van nagyobb esélye a parlamentbe való bejutásra.

„A választások után az első ember, akit felhívok, az Menyhárt József lesz. Felajánlom neki, hogy üljünk tárgyalóasztalhoz, és egyeztessünk arról, hogy kivel tárgyaljon a Híd a kormányalakításról”

- jelentette ki egy héttel a választás előtt Bugár Béla. – Ha lehetőségünk lesz kivenni a részünket a a hatalomból, akkor felajánlom neki, hogy ők is csatlakozzanak. Az MKP a Híd párton keresztül bekapcsolódhat a hatalomba.” Bugár ezt úgy képzeli el, hoyg az MKP embereket is jelölhet az egyes, a Híd által betölthető államigazgatási posztokra, akár minisztert is, ha erre lesz lehetősége a Hídnak. Az ajánlatát írásban is elküldi az MKP elnökének.

Bugár: kivel tárgyaljunk, ha nem az MKP-vel

Emellett Bugár szorgalmazná a két párt közeledését is, „Tekintet nélkül a választások eredményére, megkeresem az MKP elnökét, hogy igyekezzünk létrehozni egy közös platformot a magyaroknak és más szlovákiai kisebbségeknek” – jelentette ki a Híd elnöke.

Az együttműködési ajánlat csak az MKP-nak szól, a Magyar Közösségi Összefogás más pártjait nem érinti.

„Azt nem tartom normálisnak, hogy néhány, más pártokból kilépett ember létrehoz egy Összefogás nevű valamit, és összefognak azok, akik már különben is együtt voltak” - magyarázta Bugár.

Szerinte folytatni kell az együttműködésre vonatkozó tárgyalásokat a két párt között akkor is, ha egyik sem jut be a parlamentbe. „Az MKP valós struktúrákkal, helyi beágyazódottsággal rendelkező párt, kivel tárgyaljunk, ha nem velük” - mondta a Híd elnöke.

Menyhárt az MKÖ nevében tárgyalna

Menyhárt József a Magyar Közösségi Összefogás nevében tárgyalna Bugárral a választás után. „A három párt létrehozott egy együttműködést, mi ennek a tagjai vagyunk” - reagált Bugár ajánlatára Menyhárt. -

Ez az ajánlat a Híd kétségbeesett segélykiáltása.”

A tárgyalásokat Bugárral azonban nem utasítja el. „A választás után biztosan komoly telefonforgalom lesz, mindenki fog hívni mindenkit” - véli az MKP elnöke. Fel fogja venni a telefont Bugárnak is. „Mindig a nyílt tárgyalások híve voltam” - jelentette ki Menyhárt.

