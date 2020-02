Kiska: számomra is meglepetés volt az, hogy ők tényleg hajlandók voltak együttműködni a poprádi maffia korábbi fejével

Egy évvel ezelőtt még köztársasági elnök volt, és ha indult volna a választáson, valószínűleg megnyeri. Ön azonban úgy döntött, hogy kipróbálja magát a pártpolitikában, nem jelöltette magát újra a köztársaságielnök-választáson. Miért?

A döntést a Kuciak-gyilkosság után hoztam meg, főleg amiatt, amit a gyilkosság és az azt követő nyomozás hozott a felszínre. A köztársasági elnöki posztért is amiatt indultam 2014-ben, mert segíteni akartam az országnak. Sikeres vállalkozó voltam, sikeres filantróp, egyetlen vágyam volt, hogy segítsek ennek az országnak. Amikor láttam, hogy mi történik a gyilkosság után, akkor feltettem a kérdést magamnak, hogy nem kellene-e kihasználnom azt a tapasztalatot és tudást, amit államfőként szereztem, és ne próbáljak-e meg újra segíteni az országnak.

Miért nem élt azzal a lehetőséggel, hogy még egy ciklust eltöltsön az elnöki palotában? Szlovákiában az elnökök, ha újra indultak, győztek.

Egyrészt úgy érzem, hogy elnökként már megtettem mindent, amit megtehettem, másrészt pedig azzal, hogy határozottan szembekerültem Ficóval, a fasisztákkal, Kotleba pártjával, kiálltam a szélsőségesség ellen elindult egy folyamat, amikor már én is hozzájárultam az ország megosztottságához. Bizonyos rétegek, Fico választói, Kotlebáék, Harabin támogatói, az SNS-esek kezdtek utálni, mert világosan kimondtam, hogyan politizálnak, Ezért egyre erősebb lett az a meggyőződésem, hogy a köztársasági elnök hivatalába inkább új embert kell keresni, olyat, akin nem hagytak még nyomot azok a harcok, amelyeket én folytattam politikusokkal a hivatali időmben. Olyan elnök, aki képes lesz újra összefogni az országot, ami sikerült is, Zuzana Čaputová sikeresen folytatja, amit elkezdtem.

De ha már aktív pártpolitika, akkor miért kellett új pártot létrehozni? A jobboldalon, ahová ön is sorolja pártját, elég nagy a tolakodás, van elég párt. Olyan is akadt, amely szívesen befogadta volna.

Én is feltettem magamnak ezt a kérdést. Ráadásul ott voltam a Progresszív Szlovákia alapításánál, és segítettem a Progresszív Szlovákia és a Spolu összefogását is. Amikor arra került a sor, hogy én is belépjek a politikába, sok emberrel beszéltem, hogy lenne-e kedvük velem jönni. Sokan közülük azt mondták, hogy veled Andrej igen, de csak veled. Ez volt az a pont, amikor tudatosítottam, hogy az emberek rám néznek, tőlem kérnek válaszokat. OK, mondtam, akkor hozzuk létre saját pártunkat, hozzunk létre egy jobbközép pártot, küzdjünk meg a nem választókért és azokért a szavazókért, akik nem tudnak kit választani, hiszen a PS és a Spolu talán liberálisabb irányultságú volt, az SaS liberális és talán túlságosan jobboldali, a KDH pedig nagyon konzervatív. Úgy láttuk, hogy Szlovákiában hiányzik az arany középút, egy középpárt, ezért hoztuk létre a Za ľudít.

A pártalapítás után viszonylag gyorsan 5 százalékos támogatást értek el, majd 8-10 százalékon stabilizálódott a támogatottságuk. De ezeket támogatókat inkább a PS/Spolutól vették el, nem a bizonytalanokat vagy a nem szavazókat nyerték meg maguknak.

2018-ban az ellenzéki pártoknak összesen 30 százalékuk volt. Amikor létrejöttek az új pártok, mint a PS, a Spolu, a mi pártunk, akkor azt láttuk, hogy nő az ellenzék támogatottsága, most már 45-48 százalékot kapna. Az új pártok létrejötte nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ellenzéki alternatívát tudjunk kínálni a Smerrel, a fasisztákkal és az SNS-szel szemben. Ebben a kérdésben mi teljesítettük a feladatunkat, a demokratikus ellenzék a választás után képes lesz kormányt alakítani.

Volt még egy esély a jobboldal szorosabb összefogására: ősszel felmerült a hármas – PS-Spolu-Za ľudí – illetve az ötös koalíció – ugyanez kibővítve a KDH-val és az SaS-szel – lehetősége. Ebbe miért nem mentek bele?

Igen, két út volt, én a szélesebb, 5-ös koalíció híve voltam. Azt szerettem volna, hogy azok a pártok, amelyek együtt szeretnének kormányozni, közös blokkot alkossanak. Ezzel elkerülhettük volna azt a kockázatot is, amely jelenleg két pártot is fenyeget, az SaS-t és a KDH-t, hogy nem lépik át az 5 százalékos küszöböt. Ez lett volna a változás blokkja. Sajnos ez nem sikerült. De tárgyaltunk a PS/Spolu-val való közös indulásról is. Több hónapot szenteltünk ennek, több közvélemény-kutatást is rendeltünk. A koalíciónak akkor van értelme, ha magasabb a támogatottsága, mint a koalíciót alkotó pártoknak külön-külön. Ebből alakulhat ki az úgynevezett hógolyó-hatás, amikor még tovább nő a támogatottságuk. Ha azonban a felmérések azt mutatják, hogy Truban egyes választói nem szeretik Kiskát és fordítva, ha azt látjuk, hogy a két párt közös támogatottsága kevesebb, mint külön-külön – és nekünk ezt mutatták a felmérések – akkor nincs értelme a közös indulásnak. A felmérések szerint a választóink 30 százaléka elfordult volna tőlünk, ha közösen indulunk a PS/Spoluval.

A PS/Spolu szerint viszont kettőjüknek együtt 20 százalék feletti támogatásuk lett volna, ami akár 25-re is nőhetett volna. A legerősebb pártszövetség lehetett volna a jobboldalon.

Igen, voltak ilyen várakozások, dönthettünk volna megérzések alapján, de a felmérések mást mutattak. Amikor döntenünk kellett inkább a felmérések alapján döntöttünk, adtunk a szakemberek véleményére. Végül az elnökségünk szavazott, és egyhangúlag úgy döntött, hogy egyedül indulunk.

A legutóbbi felmérések 8-9 százalékos támogatást mutattak önöknek. Elégedett ezzel?

Meg vagyok győződve, hogy azok az emberek, amelyek a stabilitást, a szakmaiságot, az arany középutat akarják, ránk fogják adni a voksukat, és jó eredménnyel jutunk majd be a parlamentbe.

Elégedett azzal is, hogy a jobboldal vezető ereje jelenleg Igor Matovič pártja?

A választók fognak dönteni, a számok gyorsan változnak a felmérésekben. Ha az emberek úgy döntenek, hogy a jobboldalon Matovič lesz a győztes, ha el tudják őt képzelni miniszterelnöknek, akkor ezt kell tiszteletben tartanunk.

Ön is el tudja fogadni miniszterelnöknek Matovičot?

Ahogyan már mondtam, az emberek fogják majd megmondani, kit akarnak miniszterelnöknek, ha Matovičot választják, akkor én ezt tiszteletben fogom tartani. Mindig a legerősebb párt jelölhet miniszterelnököt.

Ősszel azonban még azt mondta, hogy ön egy jobboldali kormányban csak a miniszterelnöki posztot vállalná el.

Én ezt így nem mondtam.

Azt mondta, hogy a kormányban más pozíciót nem vállalna.

A kérdés úgy szólt, hogy el tudja-e képzelni magát miniszterelnöknek. Én azt mondtam, hogy ha az emberek úgy döntenek, akkor mi szívesen megbízunk valakit a kormányfői feladatokkal, ettől nem félünk. De az összes többi alternatívát, a képviselőséget, a miniszteri posztot, a parlament elnöki posztját stb. most korainak tartom mérlegre tenni. Erre a választások után kell visszatérni.

El tudja magát képzelni miniszterként, a kormányfő alá rendelve? Vagy egyszerű parlamenti képviselőként?

Én bármit el tudok képzelni.

Nem veti el tehát azt sem, hogy az egyik szaktárcát fogja vezetni?

Várjuk meg a választás eredményét, amikor már látjuk a százalékokat, üljünk le, és beszéljük meg. Meggyőződésem, hogy meg fogunk tudni egyezni.

Ősszel még úgy tűnt, hogy a választás Fico és Kiska párharcáról fog szólni. Fico azonban eltűnt, nem nagyon jelenik meg pártja kampányában, és a választás mintha Matovič körül forogna, legalábbis a demokratikus pártok oldalán. Nem tart attól, hogy Matovič önt és a pártját is háttérbe szorítja?

A témák változnak, de azt kell tudatosítanunk, hogy miről szól ez a választás. Arról, hogy a Smert 12 év után süllyesztőbe küldjük. Az embereknek elegük van a maffiából, abból, hogy az állam csődöt mond az egészségügyben, az igazságszolgáltatásban vagy az oktatásban. Ezek alaptémák, és ezek mellett megjelennek még olyanok, hogy hogyan viselkedjünk a fasisztákkal. Járjunk-e a gyűléseikre, kell-e olyan politikai marketing, amilyet Matovič csinál. Ezek a témák változnak, most az aktuális téma a parlament, a rendkívüli ülés.

A napokban hívta meg nyilvános vitára Robert Ficót. Elfogadta a kihívást?

Nem kaptam semmilyen választ. Korábban ő hívott engem, én azt mondtam, először Peter Pellegrinivel vitázom, csak utána vele. A mi felhívásunkra még nem reagált.

Viszont valaki komoly támadást indított ön ellen. A napokban megjelent egy videófelvétel, amelyen alvilági személyek beszélgetnek arról, hogy hogyan jutott ön bizonyos parcellákhoz a Magas-Tátrában. Fico igazolva látja, hogy ön a maffiával üzletelt.

Igen az egyik a férfi valóban a poprádi alvilág ismert figurája. Viszont aki foglalkozott ezzel az üggyel, az tudja, hogy ez nem több, mint egy kínos színjáték. Szakemberek elemezték a felvételt, és arra jutottak, hogy a jelenetet megrendezték. Nem ez az első eset, amikor a Smer rám támad, voltak már szórólapok arról, hogy szcientológus vagyok, billboardok, amelyeken azt hazudták, hogy uzsorás vagyok, sokféle kampánnyal próbálkoztak. Ami számomra is meglepetés volt azonban az, hogy ők tényleg hajlandók voltak együttműködni a poprádi maffia korábbi fejével, és őt belevonni ebbe a színjátékba. Ez tényleg meglepett.

A videón az látszik, hogy Michal Šuliga, akitől ön vette több parcellát is, önről beszélget Milan Reichellel, aki ön szerint is a poprádi alvilág feje volt korábban.

Valóban Michal Šuligától vettem néhány parcellát, és közvetítőként néhány másik megvásárlását is segítette. De én nem ismertem őt, egy újsághirdetésre jelentkeztem, mert a feleségemmel házat szerettünk volna építeni. Ezt a történetet már alaposan szétszedték az újságok. Az ügy bíróság elé került, és a bíróság megállapította, hogy én, és az az úr is, akitől vettem, jó hiszemben cselekedtünk, és mindkettőnket megloptak.

Viszont ön ellen egy másik ügyben is folyik eljárás, a 2014-es köztársasági elnöki kampánya kapcsán adócsalással gyanúsítják. Egyes ellenzéki politikusok is egyetértenek abban, hogy nem kellene kormányzati munkát vállalnia, ha vádat emelnek ön ellen. Elfogadja ezt a feltételt az ellenzéki kollégáitól?

Ez szintén Fico bosszúja azért, mert ellenálltam neki, nem voltam hajlandó kinevezni őt az Alkotmánybíróság elnökének. Ez tényleg egy politikai bosszú ellenem, ez egy mondvacsinált ügy. Ezt név nélkül elárulták nekünk a rendőrök is, akik foglalkoztak vele. Egy nyomozót le is cseréltek, mert nem akart meggyanúsítani engem.

De ha magasabb, ügyészi szinten vádemelés történik, és a bíróság azt befogadja, akkor vállalja, hogy az új kormányban nem vállal funkciót, ahogyan azt kollégái is kérik?

Ha az igazságszolgáltatás még legalább részben független, akkor nem lesz belőle vádemelés. Én ilyen hipotetikus kérdésekkel nem foglalkozom.

Ezt a támadást Fico számlájára írja, de a volt kormányfő Facebook-reklámokban is támadja önt, azt állítva, hogy migránsok ezreit akarja behozni Szlovákiába. Tényleg migránsokat, menekülteket akar letelepíteni az országban?

A migránstéma már négy évvel ezelőtt is előjött. Én elleneztem az unió tervét, hogy kvóták alapján osszuk el a menekülteket a határországokból. Szerintem az illegális migráció ellen mindent meg kell tenni, hogy az ne működjön. Ha mi úgy döntünk, hogy befogadunk embereket, például mert munkaerőhiány van, az más dolog. Természetesen előbb azokról az állampolgárainkról kell gondoskodnunk, akiknek nincs munkájuk. Meg kellene próbálnunk hazahozni azt a 250 ezer embert is, aki Szlovákiából külföldön dolgozik, és ha még akkor sem találunk megfelelő munkaerőt, akkor a kormány dönthet úgy, hogy célzottan befogad gazdasági menekülteket is. Viszont a menekültek esetében, akik háború, erőszak elől menekülnek, úgy vélem, hogy segítenünk kellene nekik, ahogyan például néhány éve befogadtunk 120 asszír keresztényt Irakból. És képeseknek kell lennünk befogadni néhány tucat, vagy esetleg néhány száz embert, betartva természetesen az összes biztonsági előírást. De a határainkat magunknak kell megvédenünk, az uniónak pedig világos szabályokat kell alkotnia a menekültek befogadásáról.

Ez a választási kampány attól is különleges, hogy több szlovák párt is igyekszik megszólítani a magyar választókat, mivel a felmérések szerint valószínű, hogy a magyar pártok nem jutnak be a parlamentbe. Önöknek mi a „kínálatuk” a magyar választóknak?

Szlovákia a közös hazánk, ahol együtt élünk szlovákok, magyarok, ruszinok, romák stb. Az a cél, hogy mindenki otthon érezze magát. Közutársasági elnökként fogadtam Malina Hedviget és azt a két lányt is, akit azért támadtak meg egy kávéházban, mert magyarul beszéltek. Mindig azt támogattam, hogy minden polgárunk, tekintet nélkül a bőrszínére, a nemzetiségére, a vallására, jól érezze magát, jól éljen. Ebben a tekintetben mindig következetes voltam, és magas volt a támogatottságom a magyar kisebbség körében. Voltam egy kis faluban is, ahol talán 98 százalékban engem választottak, és a polgármester azt mondta: pontosan tudom, ki volt az a kettő, aki nem önre szavazott. Nagyon kedves volt, örültem, hogy épp egy magyar falucskában kaptam a legmagasabb támogatottságot.

Igen, tett gesztusokat a magyar kisebbségnek, de vannak területek, ahol többet vártak öntől. Például az ország helyzetéről szóló beszámolókban nem nagyon emelte ki a kisebbség helyzetét.

Nem tudom pontosan mit vártak tőlem. Köztársasági elnökként az egyik legfontosabb feladatomnak tartottam, hogy jó kapcsolatot ápoljak Magyarországgal. A magyar köztársasági elnökkel valóban nagyon jó kapcsolatot építettem ki. Voltunk együtt horgászni, tanított halászlét főzni. Imádom a halászlét. Le kell kopognom, hogy Szlovákia és Magyarország között még sosem volt ilyen jó viszony. Ez volt a feladatom. Amikor szlovákiai magyarokkal beszéltem, mindig megkérdeztem, hogy mi az, ami leginkább bántja őket, min kellene javítani. Általában azt mondták, hogy gyermekeiket az anyanyelvükön nevelhessék fel, hogy a magyar kultúra kapjon támogatást, és végül az, hogy mi, politikusok a választások előtt ne gerjesszünk feszültséget ott, ahol nincs is feszültség. Erre kértek.

Nem érzi úgy, hogy többet is tehetett volna köztársasági elnökként a magyar kisebbségért?

Nem tudok olyan lépést mondani, amit megtehettem volna, de nem tettem meg.

A pártja most mit kínál a szlovákiai magyaroknak?

A szlovákiai magyaroknak? Én csak azt tudom mondani, hogy minden állampolgárnak meg kell adni azokat a feltételeket, hogy jól meg tudjon élni Szlovákiában. Vannak ugyan specifikus feltételek, igények, attól függően, hogy melyik régióban él, hiszen tudjuk, hogy a magyar nemzetiségű lakosság egy része a leszakadó régiókban él. Ezt természetesen kezelni kell. Természetesen támogatnánk a kettős állampolgárság engedélyezését, de nem ezt a problémát tartom a legfontosabbnak. A kettős állampolgárság tiltása a mai világban tényleg felesleges, ez igazi Fico-féle ötlet volt, amit fel kell számolni.

A leszakadó régiók problémáira, és Dél-Szlovákiában több régió is ezek közé tartozik, milyen megoldásuk van?

A régiók problémáinak kezelésében segíthet a választási törvény általunk javasolt módosítása is. Azt szeretnénk, ha minden természetes régió – például Gömör, Hont, Zemplén – saját képviselőt választhatna a parlamentbe. Most a parlamenti képviselők csaknem fele pozsonyi, és nem mindegy, hogy hol él a képviselő. Nem mindegy, hogy a pozsonyi vagy a rozsnyói kórházba megy be kezelésre, a gyereke pozsonyi vagy rimaszombati iskolába jár stb. Ez nagy különbség.

A választójogi törvény módosítását csak önök támogatják, úgyhogy sok esélye nincs az elfogadásának. Más ötletük nincs a leszakadó régiók fejlesztésére?

Természetesen a gazdasági programunkban is szerepel a régiók közti különbségek felszámolása, az úthálózat javítása, bővítése, a mezőgazdaság támogatása, az iskolák fejlesztése. De ezt már nem tartom specifikusan a magyar kisebbség támogatásának, hiszen az egész régiót, minden lakosával együtt kell segíteni.

Egy átfogó kisebbségi törvény elfogadását támogatná?

Mint már mondtam, szerintem mindenkinek meg kell adni az azonos lehetőséget, tekintet nélkül a nemzetiségére. Sajnos most nem beszélhetünk teljes esélyegyenlőségről, ezt én is látom. Vagy a regionális gazdasági körülmények miatt, vagy az oktatási rendszer sajátosságai miatt. Ha valaki jön egy értelmes ötlettel, és meggyőz bennünket arról, hogy az segíti az esélyegyenlőséget, akkor azt támogatni tudjuk. Ha az esélyegyenlőséghez egy ilyen törvény is hozzájárul, akkor azt is támogatni tudjuk.

De a programjukban ez nem szerepel.

Nem, ez valóban nincs benne. De, ha ez segítené az esélyegyenlőséget, akkor nem ellenezzük.

Ha valamelyik magyar párt bejut, együtt tudna velük működni? Melyikkel inkább?

Én nem mondok sem igent, sem nemet. Erre csak azt tudom mondani, hogy várjuk meg a választás eredményét. A pártom csak a Smert, az SNS-t és Kotlebáékat zárta ki az együttműködésből.

Lajos P. János

Kiska, telekügyek, botrányos videofelvétel és a poprádi maffia

Az interjú elkészítése után jelent meg az újabb videófelvétel, amelyen Andrej Kiska Michal Šuligával beszélget. Az első videón még Kiska nem szerepel, csak Šuliga beszélget Milan Reichellel, a poprádi maffia korábbi főnökével Kiska telekügyeiről.

Ez az újabb felvétel viszont azt mutatja, hogy Kiska személyesen találkozott Šuligával. Ő az a férfi, aki még 1999-ben közvetítette számára egy olyan telek eladását, amelyről később kiderült, hogy nem volt az eladó, Július Sirocký tulajdonában. Sirocký feltehetően egy fehér ló, egy stróman volt. Már maga az is érdekes, hogy Kiska találkozik Šuligával, aki ellen a rendőrség több gazdasági bűncselekmény ügyében is nyomozott, de egyik ügy sem jutott el a vádemelésig.

Kiska állítja, hogy léprecsalták, azzal csábítottál el a megbeszélésre, hogy peren kívül megegyezhet a telket neki eladó Sirockýval. A videó feltehetően tavaly karácsony környékén készült, és Kiska szerint a Smer egyik magas rangú parlamenti képviselője áll mögötte. A felvétel azonban hátrányos lehet Kiska számára, habár ő állítja, hogy egy vágott, manipulált felvételről van szó, viszont a felvétel alapján úgy tűnik, hogy meg akarta vesztegetni Sirockýt. Háttérinformációk szerint az sem kizárt, hogy jövő héten, még a parlamenti választás előtt egy újabb videó jelenik meg Kiska telekügyeiről.

-lpj-